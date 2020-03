Von den deutschen Pkw-Herstellern trifft e.GO Mobile die Coronavirus-Krise wohl am ungünstigsten. Das letzte war für das Startup ein „furchtbares Jahr“, hat Firmengründer und -chef Günther Schuh kürzlich eingeräumt. 2020 wollte er mit dem Elektroautobauer eigentlich neu angreifen und expandieren – nun muss aber erst einmal die Fertigung pausiert werden.

Wie e.GO Mobile mitteilte, wird am 23. März die Produktion des im Mai 2019 eingeführten Kleinstwagens Life im Werk in Aachen Rothe Erde vorübergehend eingestellt. Die Unterbrechung sei zunächst für einen Zeitraum von vier Wochen geplant. Das Unternehmen reagiere damit auf die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie.

„Die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihrer Familien steht für uns an erster Stelle. Auch wenn uns das in dieser Phase sehr hart trifft, haben wir beschlossen, die Produktion ab Montag vorübergehend zu unterbrechen und für diese Bereiche Kurzarbeit anzumelden“, sagte Schuh.

Mit der Maßnahme komme man auch Produktionsengpässen zuvor, die durch die Fertigungsstopps der großen Autohersteller in den nächsten Wochen in der Zulieferkette zu erwarten seien, erklärte e.GO Mobile. Darüber hinaus habe das Unternehmen zum Schutz der Belegschaft weitere Maßnahmen umgesetzt: Alle Mitarbeiter könnten nach Möglichkeit von zuhause arbeiten. Zur Vermeidung physischer Kontakte fänden Konferenzen und Meetings virtuell statt, Dienstreisen seien vorerst abgesagt. Wer sich am Arbeitsplatz befindet, solle strenge Hygieneregeln befolgen.

Ob die Produktion nach der geplanten Zeit von vier Wochen wieder aufgenommen werden kann, hänge von den weiteren Entwicklungen ab. Das Management bewerte die Situation auf Basis der aktuellen Informationslage täglich neu, heißt es.

„Wir haben viele Probleme eines kapitalintensiven Start-Ups mittlerweile gelöst. Wir befinden uns aber noch mitten im Hochlauf. Die Maßnahmen treffen uns in einer empfindlichen Phase. Wahrscheinlich brauchen wir Hilfe von Bund oder Land, um die Corona-Krise auch noch zu überstehen“, so Schuh zum Ausblick.

Trotz dem enttäuschenden vergangenen Jahr war Schuh für 2020 optimistisch: Erst Mitte März verriet er in einem Interview, gegenüber der Deutschen Post Interesse am Kauf eines Werks von deren Tochter StreetScooter bekundet zu haben. Auch die Komplettübernahme des E-Transporter-Herstellers sei denkbar. StreetScooter wurde 2010 von Schuh mitgegründet, vier Jahre später dann an die Post verkauft. Der Logistikkonzern wandelt das Unternehmen derzeit aus wirtschaftlichen Gründen zum reinen Betreiber der Bestandsflotte um. Für die weiteren Pläne von e.GO Mobile befindet sich laut Schuh eine neue Finanzierungsrunde vor dem Abschluss.