Die Deutsche Post DHL Group stellt 2020 die Produktion von Elektro-Transportern ihrer Tochter StreetScooter komplett ein, Neubestellungen werden nicht mehr angenommen. Die Auslieferung von Fahrzeugen werde sich voraussichtlich noch bis in das nächste Jahr hinziehen. Das teilte der Konzern am Freitag überraschenden mit. Als ausschlaggebender Grund wurden aktuelle wirtschaftliche Unsicherheiten durch den Corona-Virus genannt.

Die Post hatte StreetScooter 2014 übernommen. Das Startup war vier Jahre zuvor im Umfeld der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen (RWTH Aachen) gegründet worden. Entscheidend für den Kauf von StreetScooter war laut der Post das fehlende Angebot an batteriebetriebenen, lokal emissionsfreien Lieferwagen etablierter Hersteller.

Der Logistikriese hatte in den vergangen Monaten versucht, einen Käufer oder Partner für StreetScooter zu finden, vorzugsweise aus der Automobilbranche. Medien berichteten zuletzt, dass StreetScooter mit geringer Nachfrage und technischen Problemen zu kämpfen habe. Es gab aber auch Pläne für die Expansion in die USA und nach China.

Man wolle die Suche nach einem Käufer nicht mehr weiterverfolgen, gab die Post nun bekannt. Stattdessen werde die Konzerntochter zu einem reinen Betreiber der Bestandsflotte. Dadurch seien „einmalige Anpassungsaufwendungen zwischen 300 Millionen Euro bis 400 Millionen Euro zu erwarten“. Bereits in den Jahren zuvor sorgte StreetScooter für hohe Kosten und Verluste.

Die Deutsche Post hat eigenen Angaben nach bisher über 12.000 StreetScooter eingeflottet. Das Hauptprodukt des Startups, der kompakte Elektro-Lieferwagen Work, wurde zudem in verschiedenen Größen und Ausstattungen an Dritte verkauft. Weitere Elektrofahrzeuge sollten das Angebot ergänzen, darunter der zusammen mit Ford entwickelte Work XL sowie ein Wasserstoff-Modell. Was aus diesen Vorhaben wird, ist unklar.

„Dank StreetScooter haben wir eine der größten elektrisch betriebenen Lieferflotten der Welt und bedeutende Impulse in Sachen Elektromobilität gesetzt. Wir haben immer gesagt, dass wir kein Autohersteller sein wollen. Eine weitere Skalierung ohne den richtigen Partner entspricht nicht unserer langfristigen strategischen Zielsetzung“, erklärte Post-Chef Frank Appel.

Die Post hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 alle logistikbezogenen Emissionen netto auf null zu reduzieren. Die Stromer von StreetScooter sollten dabei eigentlich eine zentrale Rolle spielen. „Die Umstellung unserer Flotte auf E-Mobilität werden wir unabhängig von der heutigen Entscheidung weiter entschieden vorantreiben“, so Appel. „Wir stehen zu unserer Mission 2050, das heißt Null-Emissionen-Logistik bis 2050.“

Grundsätzlich sei die E-Mobilität für das Unternehmen nur ein Hebel von vielen, um das Geschäft effizienter und damit nachhaltiger zu gestalten, hieß es in einer Mitteilung. Deshalb beschäftige sich die Deutsche Post DHL Group „intensiv mit unterschiedlichen Hebeln wie zum Beispiel der Mitwirkung bei der Herstellung von alternativen Kraftstoffen, der Optimierung von Routen und der Energieeffizienz in den Gebäuden“.