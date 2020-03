e.GO Mobile will 2020 neu angreifen, der offizielle Markstart im letzten Jahr mit dem Kleinstwagen Life verlief für das Elektroauto-Startup enttäuschend. Neben Qualitäts- und Lieferproblemen bremsen die Aachener Herausforderungen bei der Finanzierung. In einem Interview mit dem Spiegel äußerte sich Gründer und Chef Günther Schuh zum aktuellen Stand. Er konkretisierte dabei das Interesse am Rückkauf seines ersten Stromer-Startups StreetScooter.

Vom im vergangenen Mai eingeführten e.GO Life konnten 2019 nur 540 Einheiten verkauft werden. In diesem Jahr stieg der Preis um 2000 Euro, unter anderem aufgrund der Erhöhung der zur Hälfte von den Herstellern getragenen deutschen Umweltbonus-Förderung. Der mit vergleichsweise geringer Reichweite aufwartende Life ist dadurch im Wettbewerb mit der Konkurrenz weniger günstig als ursprünglich beworben.

In diesem Jahr will e.GO Mobile 5100 Life absetzen. Ob dieses Ziel erreicht wird, ist laut dem Spiegel fraglich: Schuh habe mitgeteilt, dass es im Januar wegen eines „Batteriestaus“ einen etwa dreiwöchigen Produktionsstopp gegeben hat. In dieser Zeit seien bereits produzierte Fahrzeuge, bei denen die Batterie fehlte, fertiggestellt worden. „Im schlechtesten Fall“ würden 2021 nun wohl 3700 bis 4000 Autos verkauft.

Die Nachfrage nach dem Life ist Schuh zufolge weiter da, sogar „hervorragend“, heißt es in dem Bericht. Deshalb werde derzeit über eine zusätzliche Produktionsstätte verhandelt. e.GO Mobile habe im März in Gesprächen mit der Deutschen Post „konkret unser Interesse an der Übernahme eines StreetScooter-Werks ab Mitte 2021 bekundet“, verriet Schuh. Er bereite zudem ein Angebot für eine Komplettübernahme vor. Die Post hatte den von ihm mitgegründeten E-Transporter-Hersteller 2014 übernommen, kürzlich dann aber das Aus der Fertigung mitgeteilt.

Finanzierung für 2020 fast abgeschlossen

Für die weiteren Pläne von e.GO Mobile befinde sich eine neue Finanzierungsrunde vor dem Abschluss. Es fehlten „noch wenige Millionen in der Finanzierung des laufenden Jahres“, erklärte Schuh. „Wir verhandeln mit zwei Investoren und haben die Aussicht, dass eine öffentliche Investitionsbank deren Investition verdoppelt.“

Wer die neuen Geldgeber sind, sagte der e.GO-Mobile-Chef nicht. Zuletzt hatte er frische Mittel und die Expansion nach Asien durch ein Joint Venture mit einem chinesischen Unternehmen in Aussicht gestellt. Die Coronavirus-Krise verzögert diesen Abschluss aber nun. Mit Blick auf die Zukunft zeigte sich Schuh trotzdem selbstbewusst: Es gebe in den nächsten Jahren einen Markt von 400.000 Elektro-Kleinwagen. „Wer wie wir serienreife Modelle anbieten kann, hat mittelfristig nichts zu befürchten“, sagte er dem Spiegel.

Die Finanzplanung von e.GO Mobile umfasst neben Investorengeldern und dem Umsatz mit dem Life sowie weiteren Baureihen Einnahmen durch CO2-Zertifikatehandel. Für seine Null-Emissions-Autos erhält das Startup Zertifikate, die es an andere Hersteller verkaufen kann. Diese vermeiden damit Strafzahlungen durch das Überschreiten von Emissionsvorgaben mit Verbrennern. Der e.GO Life soll ab März 2021 erstmals Gewinne erwirtschaften. Von der Marge von 200 bis 300 Euro pro Wagen werde man allerdings „nicht satt“, so Schuh. „In diesem Jahr könnten pro Zertifikat fünfstellige Summen zusammenkommen, dadurch können wir schneller substanziell profitabel werden.“