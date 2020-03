Die VW-Tochter MOIA hat ihren Elektro-Mobilitätsdienst wegen dem Coronavirus vorübergehend eingestellt. Die Startups BerlKönig und CleverShuttle reagieren anders auf die Krise, beide wollen dabei mit ihrem Service das Gesundheitswesen unterstützen.

Mit dem BerlKönig bieten Mercedes-Benz Vans, das US-Unternehmen Via und die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) seit 2018 einen On-Demand ÖPNV-Dienst an. In diesem Jahr soll in der Hauptstadt komplett auf E-Antrieb umgestellt werden. Die Betreiber teilten nun mit, das gemeinschaftliche Ridepooling-Angebot vom 25. März bis zum 19. April 2020 in den Dienst des Berliner Gesundheitswesens zu stellen.

Der reguläre Betrieb des BerlKönigs werde vorübergehend ausgesetzt. Stattdessen würden die Kapazitäten genutzt, um kostenlos ärztliches Personal, Pflegepersonal, medizinische Fachangestellte und Rettungskräfte zu oder vom Dienst zu fahren. Der Fokus liege dabei auf der Nacht und dem Schichtwechsel morgens und abends. In der Zeit von 21 bis 5:30 Uhr seien die BerlKönig-Fahrzeuge im Einsatz, um dem Personal den Krisen-Alltag zu erleichtern.

In Kürze sollen sich Beschäftigte berechtigter Berufsgruppen über die reguläre BerlKönig-App für den Service registrieren können. Wie in den vergangenen Wochen würden nicht mehr als drei Fahrgäste in den BerlKönig-Vans befördert, um für genügend Abstand zu sorgen.

Der Elektro-Fahrdienst CleverShuttle, verfügbar in Berlin, München, Leipzig, Dresden und Kiel, will sein Kerngeschäft vorerst weiterbetreiben, allerdings mit Anpassungen. Man habe entsprechend den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts Vorkehrungen getroffen, gab das mehrheitlich im Besitz der Deutschen Bahn befindliche Startup bekannt. Das Ziel sei, die Gesundheit der Mitfahrenden zu schützen und buchbar zu bleiben.

Das Angebot werde an die Nachfrage angepasst und die Zahl der Shuttles auf der Straße reduziert, erklärte CleverShuttle. Ab dem 03.04 finde in einigen Städten zudem Kurzarbeit statt. Auch bei den eingesetzten Fahrzeugen gibt es Änderungen: Das „London Cab“ vom britischen Hersteller LEVC (abgebildet) komme jetzt verstärkt in der Flotte zum Einsatz. Der Teilzeit-Stromer biete großzügig Platz und verfüge über eine Glas-Trennscheibe zwischen Fahrer und Fahrgast. Das bringe zusätzlichen Schutz. Da sich nicht in allen Modellen Trennscheiben verbauen ließen, installiere man in entsprechenden Fahrzeugen transparente Plastikplanen.

Darüber hinaus will auch CleverShuttle im Gesundheitswesen sowie bei der Polizei oder Feuerwehr tätige Personen unterstützen: Alle in diesen Berufen erhalten für den Service ein 50-Euro-Guthaben.