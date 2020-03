Die EnBW hat eigenen Angaben nach das größte Schnellladenetzwerk für Elektroautos in Deutschland installiert. Flankierend baut der baden-württembergische Energiekonzern die Ladeinfrastruktur für Mitarbeiter aus, dazu gibt es nun ein Update. Im Rahmen des Projekts „interne Ladeinfrastruktur“ (iLIS) seien im vergangenen Jahr 65 Standorte der EnBW mit rund 580 Ladepunkten errichtet worden. Bis zum Sommer sollen weitere 55 Standorte mit zusätzlichen 140 Ladepunkten hinzukommen.

„720 Ladepunkte an 120 Standorten in knapp 18 Monaten. Das sind die Zahlen, die beschreiben, was hinter iLIS steckt“, so Tobias Rudolph, Projektleiter für die interne Ladeinfrastruktur bei der EnBW. „Die Planung und Umsetzung des Projektes erfolgten dabei komplett intern. Durch die Zusammenarbeit mit dem Bereich Elektromobilität und der 100 prozentigen Tochtergesellschaft Netze BW konnten wir im Schnitt einen Standort pro Woche mit Ladeinfrastruktur ausstatten.“

Mit der internen Ladeinfrastruktur treibe man die Mobilitätswende auch innerhalb des Unternehmens voran. „Wir ermöglichen so unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ihr E-Auto während der Arbeitszeit zu laden und machen ihnen den Umstieg auf die Elektromobilität denkbar einfach“, sagt Heiko Luft, der den Bereich Unternehmensmobilität bei der EnBW leitet. Er betont, dass der Service nicht nur für Mitarbeiter gedacht sei: „Mit den Ladepunkten versorgen wir zukünftig unsere eigene E-Flotte und auch Gäste haben die Möglichkeit, ihr Elektroauto während ihres Besuchs hier zu laden.”

An acht Standorten mit knapp 300 Ladepunkten nutze das Energieunternehmen die Ladelösung von ChargeHere. ChargeHere sei eine Innovation der EnBW und biete passende Produkte für Ladeanforderungen in unterschiedlichen Parkräumen. Vor allem an Standorten mit einer großen Anzahl an Ladepunkten sei die Lösung mit dynamischem Lastmanagement sinnvoll. Die Technik sorge dafür, dass die verfügbare Netzanschlussleistung optimal ausgenutzt wird, um viele Elektroautos nacheinander während der Standzeiten zu laden. Dadurch könnten Lastspitzen begrenzt werden.