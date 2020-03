Der Kleinbus EQV wird das zweite Serienmodell der Elektroauto-Marke Mercedes EQ nach dem 2019 eingeführten SUV EQC. Wie bei den Schwaben und anderen Herstellern üblich, absolviert der neue Stromer vor dem Start ausgiebige Tests. Der EQV befand sich kürzlich in der Wintererprobung am Polarkreis, von der Mercedes nun berichtet.

Mercedes bewirbt den EQV als komfortable, rein batteriebetriebene „Premium-Großraumlimousine“. Bei den jüngsten Prüfungen im schwedischen Arjeplog wurde das Elektroauto Härtetests unter besonderen klimatischen Bedingungen ausgesetzt. Der EQV habe bei Temperaturen von bis zu minus 30 Grad Celsius, vereister Fahrbahn und tiefem Schnee seine Einsatzfähigkeit bewiesen, versichern die Entwickler.

Erprobt wurden auf dem Prüfgelände nahe des Polarkreises bei Fahrten auf zugefrorenen Seen unter anderem die Auswirkungen extremer Kälte auf Handling, Ergonomie und Komfort. In Kältezellen analysierten und optimierten die Ingenieure das Startverhalten sowie die Kälteabsicherung der Antriebskomponenten, Software und Schnittstellen und das Thermomanagement. Ein weiteres wichtiges Element der Tests: das Ladeverhalten. Der EQV bietet CCS-Schnellladetechnik, mit der er laut Mercedes innerhalb von 45 Minuten von 10 auf rund 80 Prozent der maximalen Kapazität nachgeladen werden kann.

„Wir haben dem EQV bei der finalen Wintererprobung noch einmal alles abverlangt – und das Fahrzeug hat sich sehr gut geschlagen. Durch die umfangreichen Tests konnten wir die letzten Meilensteine auf dem Weg zur Marktreife nehmen“, so Benjamin Kaehler von Mercedes-Benz Vans. „Insbesondere in der für elektrische Vans so essenziellen Disziplin des Thermomanagements haben wir wichtige Erkenntnisse gewonnen, um den EQV noch sicherer und komfortabler zu machen.“

Das Fazit der Mercedes-Tester: „Der EQV ist fit für den Kundeneinsatz – auch im arktischen Umfeld.“ Auf den Markt kommen soll das Modell in der zweiten Jahreshälfte 2020. Zu Beginn wird die Version EQV 300 in zwei Radständen mit Platz für bis zu 8 Personen und einem zulässigen Gesamtgewicht von 3500 Kilogramm erhältlich sein. Durch die Integration der Batterie in den Unterboden gibt es keine Einbußen im Innenraum. Als Gepäckraum stehen bis zu 1410 Liter zur Verfügung.

Der elektrische Antriebsstrang sitzt beim EQV an der Vorderachse und sorgt für eine Spitzenleistung von 150 kW (204 PS) sowie ein maximales Drehmoment von bis zu 362 Newtonmetern. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 160 km/h. Die Batteriekapazität von 100 kWh (90 kWh nutzbar) soll bei voller Ladung eine Reichweite von 418 Kilometern gemäß der auslaufenden NEFZ-Norm erlauben. Den Verbrauch gibt Mercedes mit 26,4-26,3 kWh/100 km an.