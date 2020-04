Die in diesem Jahrzehnt deutlich strengeren CO2-Vorgaben der EU für die Neuwagenflotten der Hersteller sind maßgeblich für den Wandel der Branche hin zur E-Mobilität verantwortlich. Denn allein mit Verbrennern lassen sich die Emissionsgesetze nicht erfüllen, und der Diesel gilt nach dem Abgasskandal als Auslaufmodell. Einige wollen die Coronavirus-Krise nun offenbar zur Abschwächung der CO2-Limits nutzen.

Sollte die Pandemie noch länger anhalten, sei eine Lockerung der CO2-Ziele für die Autobranche angebracht, sagte der ehemalige EU-Kommissar und Politikberater Günther Oettinger (CDU) im Gespräch mit der Automobilwoche. Die Politik dürfe „dann nicht auf Vorgaben beharren, die unter anderen Geschäftsgrundlagen beschlossen wurden“. Um eine existenzielle Schwächung der Unternehmen zu verhindern, dürfe es keine Denkverbote geben.

Einem Bericht des Umweltverbandes Transport & Environment (T&E) zufolge haben die Lobbygruppen der europäischen Automobilindustrie – einschließlich der Hersteller, Zulieferer, Reifenhersteller und Händler – bereits EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geschrieben und eine Lockerung der CO2-Ziele erbeten.

Die Autohersteller selbst halten sich bisher zu dem Thema offiziell noch bedeckt. Daimler-Chef Ola Källenius hat aber eigentlich erst kürzlich erklärt, dass sich der Konzern nicht um eine Anpassung der Emissions-Regeln bemühe. Auch Volkswagen-Boss Herbert Diess sagte, dass sich die Wolfsburger nicht an Diskussionen um mildere CO2-Regularien beteiligen würden.

In den für die Finanzkommunikation zuständigen Abteilungen „mehrerer Automobilunternehmen“ werde allerdings diskutiert, „ob es nicht an der Zeit wäre, die für 2021 vereinbarte nächste Stufe der CO2-Regulierung in der EU zu verschieben“, berichtet die Automobilwoche unter Berufung auf einen Autoanalysten. Für 2020 würden sich die Hersteller zumindest eine Stundung der möglicherweise fälligen Strafzahlungen für zu hohe CO2-Werte wünschen.

Sollte es Verschiebungen geben, müssten diese an bestimmte Voraussetzungen geknüpft werden, unterstrich Ex-EU-Kommissar Oettinger. Wie der Antriebsmix und Absatz lokal emissionsfreier Elektroautos in diesem Jahr von der Krise verändert wird, könne man nicht vorhersehen. Die Hersteller sollten daher transparent über ihre Verkäufe und den CO2-Ausstoß informieren und gegebenenfalls mit der EU das Gespräch suchen. Oettinger betonte, dass es sich bei der Automobilbranche um eine europäische Schlüsselindustrie mit vielen Millionen Arbeitsplätzen handele. Deren Wettbewerbsfähigkeit müsse dringend erhalten werden.