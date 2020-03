Deutschen Nutzfahrzeugherstellern wird von vielen vorgehalten, deutlich langsamer als etwa chinesische Unternehmen alltagstaugliche Elektrofahrzeuge in Serie anzubieten. Der Daimler-Konzern hat nun ein Update zur Elektrifizierung der Omnibus-Baureihe Mercedes-Benz Citaro gegeben.

Mit reinem Batterie-Antrieb ist der Citaro schon verfügbar. Die Weiterentwicklung des 2018 vorgestellten vollelektrischen eCitaro sei in vollem Gange, versicherte Mercedes. Im Laufe dieses Jahres werde die Reichweite mit neuen Batteriegenerationen nochmals gesteigert – darunter mit Festkörperbatterien. Aktuell schafft der eCitaro mit einer Ladung laut Hersteller unter erschwerten Bedingungen im Sommer oder Winter rund 170 Kilometer, unter Idealbedingungen etwa 280 Kilometer. Angaben zur zukünftigen Reichweite gibt es bisher nicht.

Der Citaro soll bald auch in einer Stromer-Ausführung mit wasserstoffbetriebener Brennstoffzelle zur Reichweitenverlängerung auf die Straßen kommen. Den ersten „eCitaro REX“ aus der Serienproduktion werde das Verkehrsunternehmen SWEG mit Hauptsitz in Lahr/Schwarzwald einflotten, kündigte Mercedes an. Die Auslieferung sei im Laufe des Jahres 2022 vorgesehen.

„Der eCitaro mit Brennstoffzelle ist ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung umweltfreundlicher Stadtbusse“, so Ulrich Bastert von Daimler Buses. Die SWEG werde den zweitürig ausgeführten Brennstoffzellen-Solobus ab 2022 voraussichtlich zunächst am Unternehmenssitz in Lahr einsetzen. Zurzeit entwickele das Unternehmen ein Konzept zur Versorgung des Stadtbusses mit Wasserstoff.

Daimler Trucks & Buses, einer der weltweit größten Nutzfahrzeughersteller, will bei Marken wie Mercedes-Benz, FUSO oder Freightliner künftig verstärkt auf E-Mobilität setzen. Das Fahrzeugportfolio soll bis 2022 in den Hauptabsatzregionen Europa, USA und Japan Serienfahrzeuge mit Batterie-Antrieb umfassen. Anschließend werde das Unternehmen sein Angebot um wasserstoffbetriebene Serienfahrzeuge ergänzen, hieß es Ende 2019.