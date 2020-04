LeasePlan Deutschland hat Anfang 2020 verkündet, seinen eigenen Fuhrpark in den nächsten zwei Jahren auf Elektroautos und Hybride umzustellen. Einige Stromer sind bei dem Leasing- und Fuhrparkmanagement-Anbieter bereits eingeflottet – darunter das Model 3 von US-Hersteller Tesla, von dessen Nutzung ein Mitarbeiter jetzt berichtet.

Statt wie bisher bei berufsbedingten Vielfahrern üblich, fährt LeasePlan-Außendienstler Alexander Meder nun mit einem Elektroauto zu den Kunden. Der Berater für Flottenmanagement in Süddeutschland – unter anderem zum Thema E-Mobilität – legt laut Firmenauto.de etwa 50.000 Kilometer im Jahr zurück. Dem Fachportal hat er verraten, wie der Alltag mit dem Model 3 als Dienstwagen aussieht.

Zuerst habe Meder Teslas Mittelklassewagen für ein Wochenende an verschiedenen Ladestationen ausprobiert, um die jeweilige Wartezeit abschätzen zu können. Für ihn werde zwar bald eine Wallbox am Büro in Kirchheim/Teck installiert, bis dahin könne er als Laternenparker aber weder zuhause noch bei der Arbeit laden. In den vergangenen fünf Monaten habe das Strom zapfen an öffentlichen Säulen jedoch problemlos geklappt.

„Ich kann fußläufig von Zuhause vier öffentliche Ladepunkte erreichen. Ich versuche also, das Auto abends anzuschließen. Allerdings habe ich auch kein Problem damit, mit 30 Prozent Akku von Stuttgart nach Freiburg aufzubrechen“, so Meder. Seine Dienstfahrten erledige er ohne Zeitverlust, da er vor Kundenterminen einen Puffer einplane. Die Wartezeit am Ende fülle er mit E-Mails und Telefonaten. „Ich stehe an den gleichen Rasthöfen wie zuvor, nur lädt jetzt das Auto währenddessen nach.“

Routenplanung kein großer Aufwand

Inzwischen habe der LeasePlan-Berater „20.000 problemfreie Kilometer“ mit dem Model 3 zurückgelegt. Die längste Strecke ohne Nachladen sei dabei 300 Kilometer lang gewesen. Die Frage der Redaktion von Firmenauto.de, ob er seine Routen mit dem Elektroauto jetzt aufwändiger planen oder Umwege fahren müsse, verneinte Meder. Entlang der üblichen Strecken gebe es Schnelllader. Gehe es in eine ihm unbekannte Region, prüfe er am Abend zuvor via App die Ladeoptionen – das dauere höchsten fünf Minuten. Die Zeit zum Ziel sei im Vergleich zu seinem früheren Diesel-Dienstwagen unverändert, er fahre dabei im Durchschnitt mit dem Tempomat 145 bis 150 – „aber auch mal ein Stückchen schneller“.

Zu seinen Kunden sagte Meder, dass diese die Möglichkeiten mit einem Elektroauto teilweise falsch einschätzen würden. Ein Servicefahrzeug mit 100.000 Kilometern pro Jahr sei derzeit nicht der richtige Kandidat für den Umstieg auf die alternative Antriebsart, die wenigsten Dienstwagen würden jedoch so intensiv genutzt.

Mit Blick auf die Anschaffung rate Meder zur Sitzheizung und – falls verfügbar – einer Wärmepumpe sowie Schnellladefunktion. Damit sei die Reichweite auch im Winter ausreichend. Am Tesla gefalle ihm vor allem die Möglichkeit zur Vorklimatisierung, die das Eiskratzen überflüssig macht. Als Fazit zum Thema Elektroauto im Außendienst sagte Meder: „Mich nervt an dem Thema nichts“, allerdings habe er sich auch aktiv dafür entschieden. Ob ein Stromer das richtige Gefährt sei, müsse jeder für sich und sein Einsatzgebiet selbst herausfinden – am besten durch einen Praxistest.