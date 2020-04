Der Coronavirus trifft auch und vor allem die Automobilindustrie hart. Einige befürchten, dass die CO2-Vorgaben für die Branche in der EU infolge der Krise aufgeweicht werden könnten, Lobbyisten sollen dies bereits vorantreiben. Der Verband der deutschen Automobilhersteller und -zulieferer (VDA) erklärte nun, trotz der Pandemie nicht an den bestehenden Emissionsgesetzen rütteln zu wollen.

„Wir stehen vor einer Herausforderung in bisher nie gekanntem Ausmaß“, sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller der Deutschen Presse-Agentur. In dieser Ausnahmesituation sei nun „Krisenmanagement gefragt, nicht das Führen von politischen Debatten“.

Nach Informationen der Automobilwoche hat die Industrie bei einem Krisengespräch mit Kanzlerin Angela Merkel, Bundesministern und Branchen- und Gewerkschaftsvertretern Rückendeckung der Regierung gefordert. Man versuche nicht, die aktuellen CO2-Ziele der EU aufzulockern oder zu verschieben, unterstrich Müller. Die Limits für 2021 und 2030 würden gelten und von der Automobilindustrie ausdrücklich unterstützt. Anderslautende Behauptungen würden falsche Zusammenhänge herstellen.

„Die deutsche Automobilindustrie teilt die Vision eines klimaneutralen Verkehrs bis 2050“, betonte die VDA-Präsidentin. Zu möglichen strengeren CO2-Grenzwerten in der EU nach 2030 meinte sie, dass zusätzliche Belastungen in einer solchen Zeit die Herausforderungen verschärfen würden und Zukunft kosteten. „Wir müssen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise daher erst seriös bewerten, bevor wir über mögliche zusätzliche Belastungen sprechen“, so Müller.

Aufgrund der in diesem Jahrzehnt geltenden schärferen CO2-Vorgaben in der EU und anderen Ländern müssen die Autohersteller deutlich effizientere Fahrzeuge als bisher bauen. Die bisher dazu vorangetriebene Dieseltechnik gilt nach dem Abgasskandal als Auslaufmodell. Da sich bei Benzinmotoren Verbrauch und Emissionen nur noch in geringem Maß reduzieren lassen, ist die Branche zu E-Mobilitäts-Offensiven gezwungen. Lockerungen bei den staatlichen CO2-Limits könnten besonders die Verbreitung lokal emissionsfreier Elektroautos stark bremsen.