Sono Motors arbeitet auch während der Coronavirus-Krise weiter an der Markteinführung seines elektrischen Vans mit Solarzellen in der Karosserie. Anfang April teilte das Münchner Startup auf Twitter mit, zehn neue Mitarbeiter in das Team aufgenommen zu haben. Im Gespräch mit dem Portal Vision Mobility äußerten sich zudem Pressesprecherin Alexa Rauscher und Maximilian Seifert, Director Vehicle Programs, zum weiteren Vorgehen.

Bei Sono Motors werde wie bei vielen anderen Firmen aktuell mit Unterstützung digitaler Helfer von zuhause aus gearbeitet. Wie sich das auf die Entwicklung des Erstlingswerks Sion auswirkt, könne Seifert noch nicht abschätzen. Im Fokus stünden derzeit die virtuelle Serienentwicklung, der Aufbau von Prüfständen und die nächste Stufe im Prototypenbau.

Sono Motors hat über den Jahreswechsel etwas mehr als 53 Millionen Euro eingesammelt. Das frische Kapital kam im Rahmen einer kurzfristig organisierten Crowdfunding-Kampagne zusammen – ohne die Unterstützung der Community wäre das Startup womöglich gescheitert. Für die Serienfertigung reichen die zusätzlichen Mittel jedoch nicht, dafür sind weitere 200 Millionen Euro nötig.

Um den Sion fit für die Produktion in größeren Volumen zu machen, erhalten die neuen Prototypen Funktionalitäten, Software und Bauteile, die ein großes Stück näher an dem finalen Serienfahrzeug sein werden, berichtet Vision Mobility. Die nächsten Vorserienfahrzeuge würden wie zuvor von einem Prototypen-Bauer kommen. Konkrete Neuigkeiten verriet Sono Motors der Redaktion dazu nicht.

Anders als etwa der junge Aachener Hersteller des Elektroauto-Kleinstwagens Life sieht Sono Motors die Coronavirus-Pandemie dank vorerst gesicherter Finanzierung wirtschaftlich also vergleichsweise entspannt. In einem weiteren Tweet wies das Unternehmen allerdings bereits auf Pläne für eine neue, „große Investitionsrunde“ hin.

In die Produktion gehen soll der Sion im September nächsten Jahres, die Herstellung der Kundenfahrzeuge findet beim schwedischen Auftragsfertiger NEVS statt. Dort sind über einen Zeitraum von acht Jahren rund 260.000 Fahrzeuge geplant. Ob der Zeitplan aufgrund der aktuellen Gesundheits- und Wirtschaftskrise angepasst werden muss, ist noch offen.