Der Münchner Elektroautobauer Sono Motors stand Ende 2019 vor dem Aus, da die Verhandlungen mit einem Großinvestor scheiterten. Über den Jahreswechsel konnte sich das Startup mit einer kurzfristig organisierten Crowdfunding-Kampagne vorerst retten – über 50 Millionen Euro kamen zusammen. In einem Interview mit dem ADAC sprachen die Mitgründer Laurin Hahn und Jona Christians über die Hintergründe der Zwischenfinanzierung und die weiteren Schritte.

Hahn räumte ein, dass Sono Motors vom ursprünglichen Community-Fokus abgekommen war. Man habe zwischenzeitlich den bei Startups üblichen Weg eingeschlagen: „Du gründest, holst Investoren mit rein, blähst das Unternehmen auf, stellst dich als das große Einhorn dar und gehst als Gründer mit einer goldenen Nase raus.“ Diese Strategie sei ein großer Fehler gewesen, einen Komplettverkauf habe man aber nie angestrebt, betonte Hahn.

Dass das Projekt fast gescheitert wäre, begründete Christians mit unterschiedlichen Vorstellungen über die Zukunft von Sono Motors. Nach mehreren Verhandlungsrunden mit einem großen Investor sei im letzten November klar geworden, dass das Erstlingswerk, das Solar-Elektroauto Sion, in Europa nicht auf die Straße kommen sollte. Vielmehr sei es um das Abwandern von Patenten gegangen. „Es gab kein Interesse daran, dass Sono fortbesteht“, sagte Christians.

Mit dem frisch von der Community eingesammelten Geld kann Sono Motors in die nächste Prototypen-Phase gehen, aus der der Serienstand der Karosserie mit dem Seriendesign hervorgehen soll. Das Resultat werde im Herbst vorgestellt. „Das Geld reicht zumindest bis dahin“, erklärte Hahn. Um den Sion vom Auftragsfertiger NEVS in Schweden produzieren zu lassen, seien noch einmal 200 Millionen Euro nötig. Die weiteren Mittel sollen neben der Community auch Investoren und Banken bereitstellen.

Mit den insgesamt 250 Millionen Euro lässt sich das Ziel von Sono Motors laut Hahn realisieren. Er versicherte: „Damit kriegen wir den Sion auf die Straße, 43.000 Stück pro Jahr.“ Nach dem Sion wolle Sono Motors weitere Elektroautos auf den Markt bringen. Außerdem sollen die bereits zu Beginn eingeplanten Sharing-Services „in die breite Masse“ gebracht werden. Die Gründer wollen dazu Teil des Unternehmens bleiben. Man könne „ein Kind nicht in die Welt setzen, ohne es später nicht auch in den Kindergarten und dann in die Schule bringen zu wollen“, so Hahn.