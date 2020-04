Die 2016 eingeführte „Umweltbonus“-Prämie für den Kauf eines Elektroautos lag zunächst bei 4000 Euro, seit diesem Jahr gibt es bis zu 6000 Euro – finanziert jeweils zur Hälfte von der Bundesregierung und den Herstellern. Angesichts nachlassender Autoverkäufe infolge der Coronavirus-Pandemie brachte nun ein Branchenexperte eine weitere Erhöhung ins Spiel.

Stefan Bratzel leitet das von ihm gegründete Center of Automotive Management (CAM) an der Fachhochschule Bergisch Gladbach. In einem Interview mit dem Auto-Medienportal hat der Professor darüber gesprochen, wie sich Industrie und Handel in der Coronavirus-Krise behaupten können.

Nach Analysen des CAM wird der globale Automobilmarkt in diesem Jahr um 17 Prozent einbrechen. Damit würde die Nachfrage weltweit um 15 Millionen Pkw auf nur noch 68 Millionen Einheiten sinken. „In Europa rechnen wir mit einem Einbruch von 21 Prozent auf 12,5 Millionen Fahrzeuge“, sagte Bratzel. Für die USA sehe man einen Rückgang auf 14 Millionen Pkw und leichte Nutzfahrzeuge voraus. Der weltweit größte Markt China könnte mit einem Rückgang um zehn Prozent auf 19 Millionen Pkw vergleichsweise glimpflich davonkommen.

In Deutschland rechne das CAM wie im Rest Europas mit einem Rückgang der Automobilproduktion von um die 20 Prozent. „Die Entwicklung hängt aber auch sehr stark von möglichen Fördermaßnahmen ab“, merkte Bratzel an. Man müsse die Autoindustrie im Blick behalten, für die Stimulierung brauche es wohl eine Kaufprämie von drei- bis fünftausend Euro. „Ich könnte mir vorstellen, dass man die meisten Gelder in eine Aufstockung der Umweltprämie investiert, um gleichzeitig die Elektromobilität weiter zu unterstützen“, so Bratzel.

Konkret schlug der Professor vor, den Umweltbonus um 4000 Euro aufzustocken, die sich wieder Hersteller und Regierung teilen. Die Prämie würde dann auf 10.000 Euro wachsen und viele Elektroautos sehr günstig machen. „Das würde einiges bringen. Aber es könnten auch konventionell angetriebene Modelle mit geringeren Mitteln gefördert werden“, meinte Bratzel.

„Wir werden eine Konsolidierung erleben“

Der Branchenkenner glaubt, dass die Coronavirus-Krise zu einer Konsolidierung führen wird, bei der notleidende Hersteller übernommen werden. Die einzelnen Marken würden zwar bleiben, einige kleinere Hersteller in den kommenden Jahren möglicherweise aber aus dem Markt gehen. Bei den Zulieferern sehe die Situation ernster aus. Um große Konzerne wie Bosch, Continental oder ZF müsse man sich keine Sorgen machen. Die kleineren mittelständischen Unternehmen würden jedoch Probleme bekommen, wenn die Hilfen der Bundesregierung nicht schnell eintreffen.

Mit Blick auf den Handel sehe es ähnlich wie bei den Zulieferern aus. Die Branche sei geprägt von kleinen und mittelständischen Unternehmen mit schon vor der aktuellen Krise schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen. „Da werden es viele nicht schaffen, über die Runden zu kommen“, sagte Bratzel. „Es werden Standorte von größeren Unternehmen übernommen werden. In fünf bis zehn Jahren werden viele Händler verschwinden, und die Zahl der unabhängigen Unternehmen wird kleiner werden.“