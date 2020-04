Die Elektroauto-Variante des Golf, der e-Golf, wird in diesem Jahr vom neuen Batterie-Kompaktwagen ID.3 ersetzt. Anfang April kamen Medienberichte auf, nach denen der e-Golf noch bis November vom Band laufen werde – eigentlich hätte im Sommer Schluss sein sollen. VW äußerte sich nun dazu.

Grund für die Spekulationen war ein Video des E-Auto-Verleihers NextMove, der von einem Ausschnitt eines internen VW-Dokuments berichtete. Darin stehe, dass die Produktion des e-Golf bis in die Kalenderwoche 45 (2. bis 8. November) 2020 weiterlaufen soll. Bestellungen von Kunden sollen noch bis zum 2. Oktober 2020 angenommen werden.

Auf Nachfrage des Fachportals kfz-betrieb.de teilte eine Volkswagen-Sprecherin mit: „Es war nie die Rede davon, dass die Produktion des e-Golf im Sommer endet. Abgesehen davon, dass aktuell die Nachfrage sehr hoch ist, hatten wir von vornherein mit einen Produktionszeitraum bis Jahresende geplant.“ Die Sprecherin wies darauf hin, dass der e-Golf auch wichtig für den US-Markt sei, da der ID.3 dort nicht angeboten werde. Die Elektroauto-Familie ID. starte in den USA erst im nächsten Jahr mit dem SUV ID.4.

Dass VW die Produktion des e-Golf mutmaßlich verlängert, erschien einigen angesichts der Schwierigkeiten mit dem Hochlauf der ID.3-Fertigung als plausibel. Der elektrische Hoffnungsträger des Wolfsburger Herstellers wird bereits seit November 2019 hergestellt, erhält aber erst später die finale Software. VW hat eingeräumt, dass der Code der neuen Baureihe noch Feinschliff braucht – tatsächlich gibt es laut Insidern aber noch große Probleme.

VW besteht weiter darauf, den ID.3 wie angekündigt ab Sommer an Käufer ausliefern zu können. Das Modell läutet die großangelegte Elektroauto-Offensive des Unternehmens ein und soll in deutlich größerer Stückzahl als der e-Golf verkauft werden. Für VW ist wichtig, schon in diesem Jahr möglichst viele Einheiten des ID.3 abzusetzen: Dem Autohersteller drohen ab diesem Jahrzehnt angesichts des bislang überschaubaren Angebots an lokal emissionsfreien Stromern in der EU Strafzahlungen wegen zu hoher CO2-Werte seiner Neuwagenflotte.

Der bis Ende des Jahres parallel zum ID.3 erhältliche e-Golf wurde 2014 eingeführt, zunächst ab 34.900 Euro mit 190 Kilometer Reichweite gemäß der auslaufenden NEFZ-Norm. Ab 2017 kostete das Modell mit größerer Batterie für bis zu 300 E-Kilometer ab 35.900 Euro. Der Preis wurde Ende 2019 auf 31.900 Euro gesenkt. Heute gehört der e-Golf neben dem Renault ZOE und Teslas Model 3 zu den beliebtesten Elektroautos in Deutschland.