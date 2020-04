Der Durchbruch von Elektroautos in den Massenmarkt gilt trotz anhaltender Herausforderungen mittlerweile also so gut wie sicher. Die zunehmende Zahl an batteriebetriebenen Fahrzeugen in Deutschland erfordert laut dem Umweltbundesamt (UBA) einen Ausbau der Kapazitäten für das Recycling. Das gelte sowohl für den Umfang als auch die Qualität der Wiederaufbereitung.

Noch gebe es genügend Kapazitäten zum Recycling der Fahrbatterien von Elektroautos, erklärte UBA-Experte Axel Strobelt der Deutschen Presse-Agentur. Angesichts des erwarteten großen Wachstums der Elektromobilität müsse der Ausbau jedoch vorangetrieben werden. Es müsse zudem die Effizienz der Recyclingmethoden für die Rückgewinnung von teils kritischen Rohstoffen wie Lithium, Neodym und weiteren Seltenen Erden aus Elektromotoren weiterentwickelt werden.

Konkret schlug Strobelt „Separations- und Rückgewinnungsverpflichtungen“ für bestimmte Metalle vor, um diese wiederverwenden zu können. Die in Deutschland geltenden Recyclingquoten würden für Altfahrzeuge und Altbatterien zwar „bei weitem erreicht“, sagte er. Allerdings gelte ein Teil des Materials als recycelt, der „nur minderwertig“ verwertet werden kann – etwa zum Füllen von Hohlräumen im Bergbau oder als Schlacke im Straßenbau. „Entsprechend ist eine Anpassung der ‚Recycling‘-Definition zu empfehlen“, riet der UBA-Experte.

Ein weiteres Problem ist dem Umweltbundesamt zufolge, dass viele Gebrauchtfahrzeuge aus Deutschland exportiert und im Ausland nicht immer fachgerecht entsorgt und recycelt werden. Dadurch könnte es in den jeweiligen Ländern zu großen Umweltschäden kommen, sagte Strobelt. So stelle das mangelhafte Recycling von als Starterbatterien eingesetzten Bleisäurebatterien in Entwicklungsländern seit Jahren ein Umweltproblem dar. Eine Lösung dafür könnte die Stärkung der Herstellerverantwortung über Grenzen hinweg sein, schlug Strobelt vor.