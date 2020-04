Der Fahrzeugabsatz ist in vielen Ländern durch die Einschränkungen der Produktion und des öffentlichen Lebens infolge der Coronavirus-Pandemie nahezu vollständig zum Erliegen gekommen. Marktanalyst Ferdinand Dudenhöffer von der Universität St. Gallen sagt der Branche schwere Zeiten voraus. Abhilfe könnte mehr staatliche Unterstützung der Elektromobilität bringen.

Der Fahrzeugabsatz im internationalen Automobilmarkt könnte 2020 als Folge der Pandemie um 18 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres liegen, erklärte Dudenhöffer im Gespräch mit der Welt. Seiner Prognose nach erwarten alle wichtigen Automobilmärkte Rückgänge im zweistelligen Prozentbereich, in Deutschland werde es ein Minus von 20 Prozent geben.

Ein besonderes Problem sieht Dudenhöffer für den europäischen Automobilmarkt. „Nach unserer Einschätzung sind bei Autobauern und Zulieferern zwei Millionen Fahrzeuge Überkapazität im Automarkt in Europa vorhanden“, sagte er. Die Überkapazitäten könnten die Branche und das Land auf Jahre hin belasten. „Hohe Verschuldung, hohe ausstehende Zentralbankkredite, wenig Wachstumspotential beschreiben die Situation der EU in den kommenden zehn Jahren – wenn man so, will die ‚Nach-Corona-Krise'“, so der Autoexperte.

Um die Überkapazitäten in Deutschland und Europa abzubauen, müsse man „pauschale Staatshilfen und Liquiditätspakete“ diskutieren. Aktuell werde mit der „Gießkannenmethode“ vorgegangen, wodurch die Verschuldung steige und der Aufholprozess der Wirtschaft länger werde. Es gehe nun darum, die Nachfrage anzukurbeln und gleichzeitig den Strukturwandel in der Branche voranzutreiben. Das könne in Form stärkerer staatlicher Unterstützung der E-Mobilität, insbesondere bei der Ladeinfrastruktur, geschehen. Die Hersteller könnten zudem mit neuen Geschäftsmodellen wie Auto-Abos mit geringen Laufzeiten ihr Geschäft stimulieren.

Die staatliche Förderung von Elektroautos wurde in Deutschland erst kürzlich ausgebaut: Die von der Regierung und den Herstellern jeweils zur Hälfte finanzierte „Umweltbonus“-Kaufprämie beträgt nun bis zu 6000 Euro. Als konkreten Vorschlag für eine weitere Erhöhung der Förderung hat Dudenhöffer vor wenigen Tagen den Erlass der Mehrwertsteuer für Neuwagen vorgeschlagen.

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hält sich mit dem Ruf nach finanzieller Unterstützung noch zurück. „Wir brauchen ein ganzes Bündel an Maßnahmen, um diese Krise in den Griff zu bekommen und die Konjunktur wieder in Gang zu setzen“, so VDA-Präsidentin Hildegard Müller Ende März. „Die entsprechenden Maßnahmen werde ich fordern, wenn der richtige Zeitpunkt dafür gekommen ist.“