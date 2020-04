Bei Porsche stehen wie bei den meisten Autoherstellern aufgrund der Coronavirus-Krise seit Wochen die Bänder still. Die Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Baden-Württemberg) und Michael Kretschmer (Sachsen) haben mit Vorstandschef Oliver Blume über das weitere Vorgehen bei der Verkehrswende gesprochen.

Lobbyisten der Automobilindustrie versuchen laut Medienberichten, angesichts der Belastungen durch die Pandemie die Öko-Auflagen für die Branche zu lockern. „Man muss ja nicht gleich mit so einem Konfliktthema anfangen. Notwendig sind mehr Freiheitsgrade für Unternehmen. Das sehe ich sehr wohl“, sagte Kretschmer dazu. Man dürfe aus der Krise nicht die falschen Schlüsse ziehen, etwa die Globalisierung zurückzudrehen.

Darauf angesprochen, ob die derzeitigen weitreichenden Einschränkungen der Produktion und des öffentlichen Lebens die Verkehrswende hin zur E-Mobilität verzögern, meinte Blume: „Ganz sicher nicht. Bei Porsche haben wir bereits vor Jahren eine klare, nachhaltige Produktstrategie beschlossen, die treiben wir weiter voran.“ Er könne sich vorstellen, dass das Leben nach der Krise „bewusster“ wird und ein deutlicher Schub in Richtung E-Mobilität stattfindet. „Viele Menschen machen sich gerade Gedanken, was das Leben lebenswert macht. Ich gehe davon aus, dass emissionsarme Technologien dabei noch stärker in den Vordergrund rücken“, so der Porsche-Chef.

„Die Klimakrise verschwindet ja nicht“, merkte Kretschmann an. Die Coronavirus-Krise werde spätestens mit einem Impfstoff beendet, die Erderwärmung bleibe hingegen ein Problem. „Wir müssen es daher als Chance begreifen, im Wieder-Hochfahren der Wirtschaft diesen Aspekt mit ein zu kalkulieren“, sagte der baden-württembergische Ministerpräsident. „Dabei müssen wir berücksichtigen, dass die Industrie eine schwere Delle abbekommt. Vielleicht muss die Politik deshalb manches neu justieren, in den Anstrengungen für den Klimaschutz dürfen wir aber nicht nachlassen.“ Gebe man das Ziel von maximal Zwei-Grad-Erwärmung auf, hätte das verheerende Konsequenzen: „für die Menschen, für die Wirtschaft, für uns alle. Das sollte man im Hinterkopf haben, auch wenn wir aktuell andere Prioritäten haben“, mahnte Kretschmann.

Für die Politik nach der Krise sprach sich Blume dafür aus, schnell mit konkreten Kaufanreizen die Wirtschaft anzukurbeln – „im Interesse der gesamten Gesellschaft“. Was die Ökologie betrifft gelte für Porsche: „Wir stehen zu den CO2-Zielen, setzen unsere Nachhaltigkeitsstrategie konsequent fort, lassen uns dabei auch von Experten beraten. In den nächsten fünf Jahren investieren wir 15 Milliarden Euro für Themen wie E-Mobilität, nachhaltige Produktion und Digitalisierung – daran ändert Corona nichts.“

Kretschmann verwies darauf, dass in Baden-Württemberg nach der Dieselaffäre ein Strategiedialog begonnen habe. „Das war was ganz Neues: Autohersteller, Energiewirtschaft, Kommunen, Wissenschaft, Politik – alle hocken an einem Tisch, um den Transformationsprozess zu besprechen, mit konkreten Ergebnissen wie zum Beispiel einem flächendeckenden Ladenetz für das Land. Nach der Corona-Krise gilt: Jetzt erst recht! Wir müssen zusammenarbeiten, gegenseitig Vertrauen aufbauen.“