Porsche hat den Umfang der Auslieferungen in den vergangenen drei Monaten bekanntgegeben. Dazu gehörten erstmals in einem vollen Quartal die Zahlen für ein Elektroauto: Von der Ende Dezember 2019 gestarteten Sportlimousine Taycan wurden von Januar bis März 1391 Einheiten an Kunden übergeben, teilte die Volkswagen-Tochter mit. Im Vorjahr dürften nur wenige Dutzend ausgeliefert worden sein.

Das Interesse am Taycan ist hoch – so hoch, dass Porsche die Produktion frühzeitig ausbaut. Noch verkaufen die Zuffenhausener aber vor allem als Verbrenner konzipierte Baureihen. Am stärksten nachgefragt war in den ersten drei Monaten des neuen Jahres das große SUV Cayenne mit 18.417 Auslieferungen. Auf Platz zwei folgte das darunter angesiedelte SUV Macan mit 15.547 Exemplaren. Auch die aktuelle Modellreihe des 911 kommt bei den Kunden gut an: Die Sportwagenikone wurde 8482 Mal ausgeliefert.

14.098 und damit die meisten Porsche-Fahrzeuge gingen im ersten Quartal 2020 an chinesische Kunden. Auf Platz zwei liegen weiter die USA mit 11.994 Auslieferungen. In Deutschland konnte Porsche 5214 Fahrzeuge an Kunden übergeben. Auf dem europäischen Markt wurden insgesamt 16.787 Einheiten ausgeliefert. In Asien-Pazifik, Afrika und Nahost gingen 22.031 Fahrzeuge in Kundenhand.

Nicht veröffentlicht wurde, wieviele Einheiten der Limousine Panamera sowie der Einstiegs-Sportwagen Boxster und Cayman ausgeliefert wurden. Aus den Zahlen geht zudem nicht hervor, wieviele teilelektrische Fahrzeuge die Marke zuletzt abgesetzt hat. In früheren Mitteilungen hieß es, dass die für Cayenne und Panamera erhältlichen Plug-in-Hybrid-Versionen einen immer größeren Anteil am Absatz ausmachen.

Die Auslieferungen des Taycan und der weiteren Porsche-Modelle wurden durch den Coronavirus gebremst. „Auch wir merken die Auswirkungen der Corona-Krise auf unsere Auslieferungen deutlich“, erklärte Vertriebsvorstand Detlev von Platen. „Nach diesem herausfordernden ersten Quartal bereiten wir uns nun aktiv auf den Wiederanlauf der Produktion vor.“ Porsche blicke positiv nach vorne und sei zuversichtlich – „auch aufgrund der deutlich spürbaren Erholung des chinesischen Marktes“.

E-Mobilität künftig im Fokus

Der Taycan ist das erste von mehreren geplanten rein elektrischen Porsche-Modellen. Als nächsten sollen das Taycan-Derivat Cross Turismo sowie der neue, nur als Elektroauto gebaute Macan eingeführt werden. Letzterer wird allerdings parallel weiter mit der bisherigen Verbrenner-Technik angeboten. Auch der Boxster und Cayman dürften als Batterie-Wagen auf die Straßen kommen, eine offizielle Bestätigung dazu steht aber noch aus. Der 911er soll vorerst weiter nur als Verbrenner angeboten werden.

Porsche hat im März mitgeteilt, bis 2024 rund 10 Milliarden Euro in die Hybridisierung, Elektrifizierung und Digitalisierung seiner Fahrzeuge zu investieren. Das Unternehmen gehe davon aus, dass Mitte dieses Jahrzehnts die Hälfte der Produktpalette elektrisch oder teilelektrisch als Plug-in-Hybrid verkauft wird.