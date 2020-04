VW hat in den vergangenen Wochen und Monaten mehrfach betont, dass sein neues Elektroauto ID.3 wie geplant im Sommer auf den Markt kommen wird. Daran soll auch die Coronavirus-Krise nichts ändern – so lässt sich zumindest eine aktuelle Mitteilung von Konzernchef Herbert Diess interpretieren.

Diess veröffentlichte diese Woche auf dem Karrierenetzwerk LinkedIn eine Nachricht, in der er von einem Treffen mit dem Vorstand für Elektromobilität bei der Marke VW Thomas Ulbrich berichtet. Ein beigefügtes Foto zeigt die beiden Top-Manager mit Masken auf dem Gesicht im Inneren eines ID.3 mit Diess am Steuer. Die Arbeitswoche habe für ihn mit „dem wichtigsten Projekt zum Erreichen der europäischen CO2-Ziele 2020 und 2021 begonnen“, kommentierte der Volkswagen-Boss das Bild.

Die Coronavirus-Pandemie sei für den Verkauf und die Produktion, aber auch die Forschung und Entwicklung eine Herausforderung. „Wir kämpfen hart dafür, die Zeitschiene für unsere kommenden Markteinführungen einzuhalten“, so Diess. „Und wir machen Fortschritte“, versicherte er mit Blick auf den ID.3. Thomas Ulbrich habe in dem batteriebetriebenen Modell kürzlich eine Testfahrt über 1200 Kilometer mit mehreren Stopps zum Schnellladen absolviert – und sei „sehr zufrieden“ mit der Leistung des Kompaktwagens gewesen. Weitere Informationen verriet Diess in der LinkedIn-Nachricht nicht.

Volkswagen will zum Massenhersteller von Elektroautos werden, mit dem ID.3 wird die Offensive eingeläutet. Würde der Start aufgrund der Coronavirus-Krise verschoben, hätten viele dafür sicherlich Verständnis. Noch wollen die Wolfsburger diesen Schritt aber offenbar nicht gehen. Wie von Diess angesprochen, ist der lokal emissionsfreie ID.3 wichtig für die im neuen Jahrzehnt strengeren EU-Vorgaben für die CO2-Emissionen von Neuwagen – werden sie verfehlt, drohen den Herstellern hohe Strafzahlungen.

Der von Grund auf als Elektroauto konzipierte ID.3 ersetzt den nachträglich zum Stromer umgerüsteten e-Golf. Daneben gibt es bei der Kernmarke VW derzeit nur den ebenfalls auf einem Verbrenner basierenden Kleinstwagen e-up! Statt wie bisher weniger als 100.000 Elektroautos pro Jahr will Volkswagen mit der neuen ID.-Familie und weiteren Modellen von Marken wie Seat oder Škoda bald Millionen Batterie-Fahrzeuge jährlich absetzen.

Zuletzt wurde von Medien wiederholt berichtet, dass der ID.3 mit Software-Problemen zu kämpfen hat. Die finale Version für den Start werde erst kurz vor der Kundenübergabe im Sommer fertig. Die bereits seit November produzierten Exemplare der Baureihe würden daher zwischengelagert und später von Spezialisten mit neuer Software bespielt. VW hat eingeräumt, dass es beim ID.3 nicht reibungslos läuft. Noch soll das Projekt trotz der Probleme beim Hochlauf inklusive dem Coronavirus aber weiter auf Kurs sein.