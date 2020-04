Autohersteller weltweit haben wegen der Coronavirus-Pandemie in vielen Werken die Fertigung pausiert, darunter auch der Daimler-Konzern. Der Produktionschef der Kernmarke Mercedes-Benz Jörg Burzer bekräftigte, dass beim Wiederhochfahren neben der margenstarken S-Klasse auch die E-Mobilitäts-Offensive der Schwaben Vorrang hat.

Der für Ende des Jahres vorgesehene Start der neuen Generation des Mercedes-Flaggschiffs solle um jeden Preis gehalten werden. Auch die Einführung des Premium-Elektroautos EQS werde wie geplant für 2021 anvisiert, berichtet die Automobilwoche. „Der Zeitplan für die neue S-Klasse und den EQS steht“, sagte Burzer der Branchenzeitung.

Konkrete Termine für die beiden Modelle nannte der Mercedes-Manager nicht. Er betonte aber, dass der Anlauf der neuen S-Klasse und die laufende Elektro-Offensive höchste Priorität haben. „Diese Themen haben wir von der Arbeitsunterbrechung sowie der Kurzarbeitsphase ausgenommen, denn sie sind absolut entscheidend für die Zukunft unseres Unternehmens“, so Burzer.

Sowohl die neue S-Klasse als auch deren vollelektrische Interpretation EQS entstehen in der neuen Factory 56 in Sindelfingen. Dort lief der operative Betrieb laut dem Bericht in den vergangenen Wochen weiter. „Weil der Schutz unserer Mitarbeiter an oberster Stelle steht, haben wir zusätzliche Schutzmaßnahmen gegen Covid-19 ergriffen“, unterstrich Burzer.

Die weiteren Werke sollen nun so schnell wie möglich wieder hochgefahren werden, sagte der Mercedes-Produktionschef. Bei den Kompaktwagen-Modellen wie der A-Klasse, B-Klasse oder dem GLA werde es aufgrund von verlängerter Kurzarbeit allerdings etwas länger dauern. Die Batterie-Fabriken im sächsischen Kamenz seien von Kurzarbeit ausgenommen gewesen, um die E-Offensive mit der Produktion des großen Batterie-SUV EQC vorantreiben zu können. Das neue Kompakt-SUV EQB solle wie geplant noch 2020 im französischen Werk in Hambach anlaufen, sagte Burzer.