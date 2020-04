Die Deutsche Post hat vor knapp zwei Monaten überraschend das Ende der Produktion von StreetScooter bekanntgegeben. Der 2014 übernommene Hersteller von Elektro-Transportern wird zu einem reinen Betreiber der Bestandsflotte des Logistik-Riesen. Der Konzernchef äußerte sich nun genauer zu den Hintergründen.

In einer Mitteilung mit unter anderem dem Aus der StreetScooter-Fertigung zum Thema hatte die Post im Februar noch auf die wirtschaftlichen Unsicherheiten durch den Coronavirus verwiesen. In einem Interview mit der Zeit begründete Deutsche-Post-Chef Frank Appel den Entschluss jetzt konkreter. Die Einstellung der StreetScooter-Produktion sei unabhängig von der Pandemie beschlossen worden – „aber es hilft in der jetzigen Situation, dass wir die Kosten runterfahren werden“.

Als ausschlaggebend für die laut der Post zwischen 300 bis 400 Millionen Euro teure Umwandlung von StreetScooter nannte Appel das ungünstige Marktumfeld. „Aktuell bepreisen wir die unerwünschten Konsequenzen der Verbrennungsmotoren nicht angemessen und fördern deshalb die Elektromobilität nicht ausreichend“, so der Logistik-Manager. „Insbesondere in Anbetracht des aktuell niedrigen Ölpreises“ hätten Unternehmen beim Einsatz von E-Mobilität derzeit einen Wettbewerbsnachteil, weil die Anschaffungskosten für Stromer höher sind.

Weitere Neuigkeiten zu StreetScooter verriet Appel nicht. Der Mitgründer des im Umfeld der RWTH Aachen entstandenen Startups Günther Schuh hat zuletzt mehrfach erklärt, an einem Rückkauf der Post-Tochter interessiert zu sein. Das neue E-Mobilitäts-Projekt von Schuh, der Elektroautobauer e.GO Mobile, muss allerdings aufgrund der Coronavirus-Krise saniert werden. Zum Stand der Gespräche zwischen Schuh und der Post gibt es bisher keine näheren Informationen.

Das Aus der StreetScooter-Produktion dünnt das ohnehin noch kleine Angebot an Elektro-Lieferwagen in Deutschland weiter aus. Der kompakte Work und dessen längere Version Work L wurden von StreetScooter seit 2017 auch an Dritte verkauft. Neben diesen Batterie-Fahrzeugen stellt das Unternehmen nun auch die Produktion des zusammen mit Ford gebauten elektrischen Post-Transporters Work XL ein.