Die Premium-Limousine Model S von Elektroautobauer Tesla gehört schon seit längerem zu den spurtstärksten Serienfahrzeugen. Die Zeit für die Beschleunigung von 0-100 km/h wurde bis vor kurzem offiziell mit 2,6 Sekunden angegeben. Mit neuer Software konnte dieser Wert auf Supersportwagen-Niveau nun noch einmal unterboten werden.

Laut der Tesla-Website gelingt der Sprint auf Tempo 100 mit dem Model S in nur noch 2,5 Sekunden. Der neue Wert wurde nach der Aktivierung eines verbesserten Modus für schnelle Rennstarts bekanntgegeben. Die „Geparden“-Stellung erlaubt es der neuesten Generation des US-Stromers in der Sportversion „Performance“, die volle Leistung zu entfalten.

Im „Geparden“-Modus passt das Model S die adaptive Luftfederung an und senkt die Vorderachse ab, um für mehr Traktion und eine schnellere Beschleunigung aus dem Stand zu sorgen. Laut den Beschleunigungs-Fans von Drag Times wurde die Spitzenleistung des Model S von 580 kW (789 PS) auf 614 kW (835 PS) gesteigert. Tesla selbst gibt seit einziger Zeit keine Leistungsdaten mehr an. Neben dem Model S profitiert auch das Model X in der Sportversion vom „Geparden“-Modus: Statt in 2,9 Sekunden sprintet das große SUV jetzt in 2,8 Sekunden von 0-100 km/h.

In einer Mitteilung informierte Tesla Käufer von Model S und Model X in der Performance-Variante diese Woche über den verbesserten Elektroantrieb. Die Aktualisierung wird wie bei den Kaliforniern üblich im Rahmen eines Software-Updates über das Netz automatisch auf in Frage kommende Fahrzeuge aufgespielt. Neben der noch rasanteren Beschleunigung verspricht Tesla eine um den Faktor drei optimierte Wärmebeständigkeit des Systems. Damit seien künftig mehr Spurts hintereinander mit höchster Leistung möglich – bisher eine der Schwachstellen der Technik.

Tesla liefert das Model S und Model X seit April letzten Jahres in den neuen „Raven“-Ausführungen mit unter anderem komplett neuem Antriebsdesign aus. Auf Basis der seitdem gesammelten Praxiserfahrungen konnte das Leistungsvermögen des Systems für Performance-Kunden nun offenbar weiter ausgereizt werden.