Auto Motor und Sport hat den Stromverbrauch von sechs Elektroautos untersucht. Dazu schickte die Automobil-Zeitschrift die Modelle Audi e-tron, DS 3 Crossback, Hyundai Ioniq, Renault ZOE, Tesla Model 3 und VW e-up! auf die Teststrecke des Bosch-Prüfzentrums in Boxberg. In einer Vorabmeldung veröffentlichten die Tester die bei verschiedenen Geschwindigkeiten erzielten Reichweiten.

Zu den Rahmenbedingungen der Prüffahrten teilte Auto Motor und Sport mit: „Bei kühlen Temperaturen zwischen 3 und 6 °C und eingeschalteter Heizung, eingestellt auf 22 °C. Die Autos fuhren bei konstantem Tempo von 60, 80, 100, 120, 140 und 160 km/h – sofern sie so schnell fahren können – und so lange, bis der Akku leer war.“ Die „ideale“ Reisegeschwindigkeit gebe es nicht, lautet das Fazit des Elektroauto-Tests. Wie bei Verbrennern steige der Verbrauch mit dem Tempo immer stärker an. Wer sparsam fahren will, fahre langsam.

Bei konstant 60 kam der Audi e-tron 426 km weit und schaffte damit die beste Reichweite im Test. Bei Tempo 100 lag die Reichweite des Elektro-SUV bei 314 km, bei 140 km/h ergaben sich 231 km. Verglichen mit der Mittelklasse-Limousine Tesla Model 3 in der Ausführung „Standard Plus“ hatte der Audi dank seines großen Batteriepakets mit 95 kWh die Nase vorn. Der Tesla kam bei Tempo 100 auf eine Reichweite von 271 km, bei 140 km/h schaffte er 187 km. (Die Batteriekapazität des Model 3 wird nicht veröffentlicht, bei der Variante „Standard Plus“ beträgt sie laut Insidern 55 kWh.)

Nah an die beiden Oberklasse-Stromer heran kam der Kleinwagen Renault ZOE R135. Das französische Elektroauto fuhr bei 60 und 80 km/h sogar weiter als der Tesla, bei 100 km/h lag die Reichweite mit 254 km nur 17 km unter der des US-Wagens. Bei 140 km/h schaffte der Renault 167 km Reichweite – nur 20 weniger als das Model 3. „Das ist das beste Ergebnis der Elektroautos jenseits der Oberklasse“, so die Tester.

Mit dem ZOE auf Augenhöhe lag der Hyundai Ioniq Elektro, der laut Auto Motor und Sport bei fast jedem Tempo eine um etwa 20 km niedrigere Reichweite hatte als der Renault. Das sei allerdings ein Top-Ergebnis, da die Batterie des Hyundai mit 38,3 kWh deutlich weniger Leistung hat als die des ZOE mit 52 kWh. Dass der Hyundai trotzdem konkurrenzfähig ist, liege an seinem deutlich sparsameren Verbrauch.

Bei fast gleicher Batterie-Kapazität wie beim ZOE musste der DS 3 Crossback E-Tense deutlich früher an die Ladestation. Der DS lagt in Sachen Stromverbrauch hinter dem eine Tonne schwereren Audi auf Platz 2. Bei Tempo 100 fuhr er 213 km weit, bei 120 km/h nur noch 168 km. Noch weniger Reichweite hatte der VW e-up!, der allerdings auch über die mit Abstand kleinste Batterie verfügt (32,3 kWh). Bei 100 km/h kam der e-up! 180 km weit, bei 120 km/h noch 145 km.