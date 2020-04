Toyota bringt im nächsten Jahr ein neues Modell mit Hybridantrieb auf den Markt: den Yaris Cross. Im Vorfeld wurden erste Bilder und Details des kleinen SUV veröffentlicht. Der Yaris Cross wurde dem japanischen Hersteller zufolge speziell für Europa entwickelt und soll zunächst exklusiv in Frankreich vom Band laufen.

Wie der normale Yaris biete die Cross-Variante auf der neuen „GA-B“-Plattform Steifigkeit und Fahrdynamik, so Toyota. Das neue Modell für den „Großstadt-Dschungel“ sei länger (4180 mm), breiter (1765 mm) und höher (1560 mm) als der Yaris, bleibe dabei aber weiterhin kompakt. Den Insassen stehe bei 2,56 Metern Radstand viel Platz im Innenraum zur Verfügung. Hinter der gegenüber dem konventionellen Yaris breiteren Heckklappe verberge sich ein geräumiger Kofferraum mit standardmäßig 390 Liter Volumen. Für mehr Platz lasse sich die im Verhältnis 40:20:40 dreigeteilte Rückbank umklappen.

Das Ziel der Designer sei ein sportlich-markanter Charakter und eine „Symbiose aus Robustheit und Minimalismus“ gewesen, so Toyota. Der Yaris Cross sei dabei auf Anhieb als echtes SUV erkennbar: „Die um 30 Millimeter erhöhte Bodenfreiheit und die damit verbundene höhere Sitzposition sind ein untrügliches Zeichen, aber auch die markanten, quadratischen Radkästen mit bis zu 18 Zoll großen Leichtmetallrädern und der optionale Allradantrieb unterstreichen diesen Eindruck“, heißt es.

Wie im regulären Yaris kommt beim Yaris Cross die vierte Generation von Toyotas Hybridtechnik zum Einsatz. Der Antriebsstrang leitet sich von elektrifizierten Systemen größerer Modelle ab. Der Elektromotor trifft dabei auf einen neuen 1,5-Liter-Benziner mit drei Zylindern und variabler Ventilsteuerung, der im Atkinson-Zyklus arbeitet. Die Systemleistung beträgt 85 kW (116 PS). In Verbindung mit Frontantrieb starten die CO2-Emissionen bei unter 120 g/km gemäß WLTP, mit dem intelligenten Allradsystem AWD-i sollen weniger als 135 Gramm CO2 pro Kilometer ausgestoßen werden.

Toyota verspricht für den Yaris Cross ein sicheres und agiles Handling, während das Allradsystem hohe Stabilität und Traktion in jeder Situation sicherstellen soll. Im Gegensatz zu konventionellen mechanischen Vierradkonzepten sei das elektrische AWD-i-System kompakter und leichter, was den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen reduziere. Unter normalen Bedingungen werden dabei ausschließlich die Vorderräder bedient. Beim Beschleunigen und bei niedrigem Grip schickt der AWD-i das Antriebsmoment zusätzlich an die Hinterachse.

Der Yaris Cross, der ab 2021 gemeinsam mit dem Yaris bei Toyota Frankreich nahe Valenciennes gebaut wird, startet laut dem Hersteller mit einer Jahresproduktion von über als 150.000 Einheiten. Die Japaner erwarten einen europäischen Marktanteil von acht Prozent im Segment der B-SUV.