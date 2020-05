Smart verkauft den ForTwo seit einigen Monaten nur noch als Elektroauto. Das Facelift der Baureihe bietet der deutsche Fahrzeugveredler Brabus nun in der Edition „Ultimate E“ an. Ausgangspunkt für das als elektrisch angetriebenes „City-Supercar“ beworbene Modell ist das Smart EQ ForTwo Cabrio des Modelljahres 2020.

Der Bottroper Tuner verspricht für den Ultimate E besonderen Fahrspaß. Um ein „deutliches Plus“ an Dynamik zu erreichen, habe man eine Leistungssteigerung für den Drehstrom-Synchronmotor entwickelt. Dazu würden unter anderem eine neu kalibrierte Momentensteuerung sowie spezielle Module für Fahrdynamikschalter und Fahrpedal gehören. Hinzu kommt ein sportlich abgestimmtes Fahrwerk.

Via „Fahrspaßschalter“ im Cockpit kann zwischen vier verschiedenen Fahrmodi gewählt werden: Level 1 entspricht dem serienmäßigen Elektromotor. Die Stufe „Eco“ verstärkt die Rekuperation, womit der Zweisitzer, wenn man vom Gas geht, stärker abbremst als in der Serie. Die Stufe 3 steht für „Sport“, damit reagiert das Fahrpedal spontaner und die Rekuperation wird auf Serienniveau zurückgenommen.

„Maximale Dynamik“ liegt laut Brabus im „Sport+“ Programm vor. Hier ist die Spitzenleistung auf 68 kW (92 PS) gesteigert, das maximale Drehmoment wächst auf 180 Nm – 8 kW (12 PS) und 20 Nm mehr als in der Serie. Neben dem noch lebhafteren Elektroantrieb spricht das Fahrpedal direkter an. Im sportlichsten der vier Fahrmodi soll es in 10,9 Sekunden auf Tempo 100 gehen – regulär sind 11,6 Sekunden nötig. Die Höchstgeschwindigkeit bleibt auf 130 km/h begrenzt. Die Reichweite mit einer Batterieladung wird mit bis zu 125 Kilometern angegeben – ohne Tuning sind knapp 160 Kilometer möglich.

Optisch kommt der Ultimate E als Breitversion des Serienfahrzeugs daher. Dazu setzt Brabus eine neu gestaltete Front- und Heckschürze sowie Seitenschweller und 18 Zoll große Schmiederäder ein. Auf Wunsch sind individuelle Sonderlackierungen möglich. Im Inneren findet sich eine in der hauseigenen Sattlerei von Brabus entstandene luxuriöse Lederausstattung.

Trotz diverser Modifikationen: Am stärksten unterscheidet sich die veredelte Version beim Preis von dem Serienfahrzeug. Ab Werk gibt es das Smart EQ ForTwo Cabrio ab 25.200 Euro – der Brabus Ultimate E kostet 58.845 Euro. Inbegriffen sind neben dem technischen und optischen Tuning eine Vollausstattung inklusive Klimaanlage sowie Sound- und Navigationssystem. Die Produktion des elektrischen Brabus-Zweisitzers ist zudem auf 50 Exemplare limitiert.