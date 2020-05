Mercedes-Benz geht vielen bei reinen Elektroautos zu langsam vor. Mit dem im letzten Jahr eingeführten SUV EQC haben die Schwaben aktuell nur einen Voll-Stromer im Angebot, weitere Modell sollen aber bald folgen. Das E-Mobilitäts-Engagement der Marke reicht schon viele Jahre zurück, daran erinnert das Unternehmen mit dem Bericht über einen frühen Versuchsträger.

Im Mai 1990 hatte Mercedes im Rahmen der Hannover Messe einen auf Elektroantrieb umgerüsteten Typ 190 (W 201) ausgestellt. „So dient der Mercedes 190, der von Länge und Gewicht den Anforderungen eines Elektrofahrzeugs am nächsten kommt, als Batterie-Erprobungsträger. Dabei geht es hauptsächlich um die Überprüfung der Funktionstauglichkeit aller Komponenten, und zwar unter realen Bedingungen mit all den Vibrationen, Beschleunigungen und Temperaturschwankungen des Alltagsbetriebs“, hieß es in der dazugehörigen Broschüre.

Die Elektro-190er dienten der Erprobung unterschiedlicher Antriebskonfigurationen und Batteriesysteme. Als Energiespeicher wurden vor allem Natrium-Nickelchlorid- oder Natrium-Schwefel-Hochenergiebatterien mit einer höheren Energiedichte als klassische Bleibatterien eingesetzt. Die Arbeitstemperatur beider Systeme lag allerdings bei etwa 300 Grad Celsius. Welche Reichweiten mit dem Technologieträger möglich waren, gibt Mercedes nicht an.

Im März 1991 stellte das Unternehmen ein weiterentwickeltes Fahrzeug auf dem Genfer Automobilsalon vor. Laut der Pressemappe handelte es sich bei dem 190 mit Elektroantrieb um einen vollwertigen Fünfsitzer „mit nahezu uneingeschränktem Nutzraum und bewährter Mercedes-Benz Sicherheit“. Jedes Hinterrad wurde von einer eigenen permanentmagnetisch erregten Gleichstrommaschine mit jeweils bis zu 16 kW (22 PS) angetrieben. Die Gesamtleistung betrug 32 kW (44 PS). Den Strom lieferte eine Natrium-Nickelchlorid-Batterie, Rekuperation ermöglichte das Zurückspeisen von Energie beim Bremsen. Ein besonderer Vorteil des Konzepts war den Entwicklern zufolge der Wegfall gewichtsintensiver mechanischer Komponenten, was das Mehrgewicht gegenüber einem Serienfahrzeug mit Verbrennungsmotor auf 200 Kilogramm begrenzte.

Bei einem von der Bundesregierung geförderten Elektroauto-Feldversuch mit verschiedenen Marken auf der Insel Rügen zwischen 1992 und 1996 nahm Mercedes mit unter anderem zehn Limousinen der Baureihe W 201 teil. Die Fahrzeuge hatten zuvor in Sindelfingen in Handarbeit Antriebskomponenten in verschiedenen Elektromotor-Batterie-Kombination erhalten. Die E-190er wurden auf Rügen von unterschiedlichen Nutzern im Alltag verwendet, auch im Taxibetrieb.

Probleme gab es bei den elektrischen 190ern auf Rügen kaum, berichtet Mercedes. Eines der Fahrzeuge sei besonders intensiv genutzt worden und in einem Jahr auf eine Spitzenleistung von rund 100.000 Kilometern gekommen. „Die Ergebnisse vermitteln neue Erkenntnisse über Batterielebensdauer, Anzahl möglicher Entlade- oder Ladezyklen, Reichweite, Energieverbrauch und Zuverlässigkeit“, fasste damals eine Broschüre des Herstellers zusammen.

Bleibt die Frage, warum sich Elektroautos erst jetzt bei Mercedes durchsetzen und nicht schon ausgehend von den damaligen Projekten. „Batterielebensdauer, Reichweite, Recycling, Ladeinfrastruktur und Fahrzeugpreis“ – diese Stichworte nannte eine Presseinformation vom Frühjahr 1991 als nur einige Herausforderungen der E-Mobilität auf dem Weg zur Serienreife. „Viele Antworten darauf gibt es erst heute“, sagen die Stuttgarter jetzt. Das zeige das Angebot von Mercedes bei Hybridfahrzeugen und reinen EQ-Stromern.

Projekte wie der 190 mit Elektroantrieb hätten dazu beigetragen, die E-Mobilität voranzutreiben, so Mercedes. Sämtliche Erkenntnisse aus den 1990er-Jahren seien in den Wissenspool der Fahrzeugentwicklung geflossen, auf den Ingenieure für aktuelle Modelle zugreifen. Zudem seien heute nach wie vor Ingenieure, die bereits an den W 201 mit elektrischem Antrieb gearbeitet haben, in der E-Fahrzeug-Entwicklung des Unternehmens tätig.