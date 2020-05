Elektroauto-Branchenprimus Tesla bietet seine große Limousine Model S aktuell mit bis zu 391 Meilen (629 km) Reichweite gemäß der US-Norm EPA an. Bei der Bekanntgabe der Geschäftszahlen für das erste Quartal 2020 sagte Firmenchef Elon Musk, dass der Wert eigentlich bereits 400 Meilen (644 km) lauten sollte.

Die von der US-Umweltschutzbehörde Environmental Protection Agency (EPA) angegebene Reichweite von Elektroautos ist das Pendant zu der in Deutschland derzeit auslaufenden NEFZ-Norm für Verbrauch und Reichweite. Hierzulande ist beim Bewerben von Pkw künftig der realitätsnähere WLTP-Fahrzyklus vorgeschrieben.

Bisher hat Tesla bei der Reichweite von Serien-Elektroautos stets mit Abstand geführt, insbesondere vor deutschen Konkurrenz-Modellen im Premium-Segment von Audi oder Mercedes. Musk hatte bereits in Aussicht gestellt, den Abstand zu den Wettbewerbern weiter auszubauen. Die 400-Meilen-Marke hat Tesla seiner jüngsten Aussage nach mit dem Model S in der Variante „Long Range Plus“ bereits vor zwei Monaten erreicht.

Dass die EPA die maximale Reichweite des Model S mit einer Ladung derzeit nur mit 391 Meilen angibt, liegt laut Musk an einer Unachtsamkeit der Prüfbehörde: Das Personal der EPA hat seiner Aussage nach beim Testen die Tür des Fahrzeugs offen und den Schlüssel darin liegen lassen. Dadurch seien etwa zwei Prozent der Energie in der Batterie aufgebraucht worden, wodurch der ermittelte Normwert geringer als eigentlich möglich ausgefallen sei. Musk gab sich zuversichtlich, dass die EPA bei zukünftigen Tests des Model S auf 400 Meilen oder mehr Reichweite kommen wird.

Wer in den USA ein wenige Wochen altes Model S in der Top-Ausführung fährt, schafft laut dem Tesla-Chef also offiziell 400 statt nur 391 Meilen. Da die maximale Reichweite des Model S für Europa und Deutschland von den hiesigen Behörden bestimmt wurde, bleibt diese vorerst bei 610 Kilometer gemäß WLTP. Die Angaben stellen dabei jeweils nur obere Richtwerte da – wie beim Verbrauch zeigen sich auch bei den mit Elektroautos erzielbaren Kilometern in der Praxis mitunter große Abweichungen von der Norm.