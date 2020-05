Beim „Autogipfel“ beraten Branche und Politik am 5. Mai, wie das durch den Coronavirus eingebrochene Geschäft der Automobilindustrie angekurbelt werden kann. Im Gespräch sind insbesondere Neuwagen-Kaufprämien in unterschiedlicher Ausführung. Die Wirtschaftsberatung Deloitte hat untersucht, wie sich die Pandemie in Deutschland auf die Elektroauto-Zulassungen auswirken könnte und was staatliche Stützen nur für Stromer bringen würden.

Die Bundesregierung hat im letzten Jahr erklärt, bis 2030 zehn Millionen Elektroautos und Plug-in-Hybridfahrzeuge auf den Straßen haben zu wollen. Dieses Ziel war Deloitte-Autoexperte Harald Proff zufolge bereits ohne die Coronavirus-Krise nicht erreichbar, berichtet das Manager Magazin. Laut einer Prognose der Berater vom Januar 2020 sollen 2030 höchstens 6,2 Millionen E-Autos auf deutschen Straßen unterwegs sein.

Die Untersuchung von Anfang des Jahres berücksichtigte bereits die Ende 2019 beschlossene Erhöhung der Elektroauto-Kaufprämie „Umweltbonus“ auf bis zu 6000 Euro. Nun habe Deloitte auch die Wirkung des Coronavirus in sein Prognosemodell aufgenommen – es ergebe sich „ein ernüchternder Effekt“, berichtet die Wirtschaftszeitschrift. Demnach könnte die Pandemie den Absatz von Elektroautos und Plug-in-Hybridfahrzeugen in Deutschland „um bis zu 500.000 Fahrzeuge reduzieren“.

Bleibt die Kaufprämie gleich, fahren laut Deloitte im Jahr 2030 nur 5,7 Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen. „Der Effekt der Coronakrise ist negativ für den Elektroauto-Absatz, sofern es keine kompensierende Maßnahme gibt“, sagte Deloitte-Partner Proff dem Manager Magazin. Im Moment lege sich niemand ein Auto zu, was die Gesamtzulassungen drücke. Der Neuwagenmarkt werde voraussichtlich erst Ende 2021 wieder auf dem Niveau von 2019 sein. Viele Stromer-Interessenten würden aktuell zudem wohl den Kauf verschieben, weil sie den Verlust ihres Arbeitsplatzes fürchten. „Finanziell wird ein teureres Elektroauto weniger in Betracht gezogen als ein konventionelles Fahrzeug“, so Proff.

Eine Prämie für Elektroautos hält der Berater nur bedingt für zielführend, da die Hersteller derzeit nicht so viele E-Auto-Modelle im Angebot hätten und auch noch nicht große Mengen davon produzieren könnten. Den kurzfristig erzielbaren zusätzlichen Absatz schätzt Proff auf 50.000 oder 60.000 Elektroautos – das helfe bei einem Gesamtabsatz von 3,1 Millionen Fahrzeugen in Deutschland wenig.

Breite Kaufprämie, mehr Geld Für E-Autos

Gemäß der Deloitte-Analyse wäre eine breitere staatliche Kaufprämie für Autos, die aktuelle Umweltstandards erfüllen, erfolgsversprechender als eine reine E-Auto-Förderung. Eine solche Maßnahme nütze nicht nur den Autokäufern, sondern sichere kurzfristig Beschäftigung bei vielen kleinen Zulieferern und damit auch Kaufkraft.

Damit mehr Elektroautos gekauft werden und die Hersteller ihre CO2-Ziele erreichen, würde Proff Fahrzeuge mit hohem Verbrauch und viel PS – insbesondere SUV – von einer neuen Prämie ausschließen. Stattdessen sollte der Umweltbonus erneut erhöht werden. Außerdem wären flankierende Maßnahmen wie die Förderung von Ladeinfrastruktur oder günstigerer Fahrstrom sinnvoll.

Langfristig kämen vor allem billigere Batterien der Verbreitung von Elektroautos zugute, so Deloitte. Würden sich die Kosten pro Kilowattstunde bis 2026 halbieren, steige die Nachfrage dadurch um 500.000 E-Autos, prognostiziert die Beratung. Und wenn die Hersteller stärker in eigene Plattformen für Elektroautos investieren, gingen die Kosten für Fertigung und Material zurück. Die Preise für E-Autos würden dadurch nochmals sinken und sich die Nachfrage nach der alternativen Antriebsart weiter erhöhen.