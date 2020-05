Volkswagen ändert für seine neuen Elektroautos das Vertriebsmodell. Künftig steht hier das Internet und der direkte Kontakt zu den Kunden Im Fokus. Mit seinen Händlern schließt der Wolfsburger Autobauer dazu neue Verträge für ein Agenturmodell ab. Die Verkaufspartner sind von dem Wandel offenbar durchaus angetan.

Mittlerweile hätten bereits 95 Prozent der Händler die sogenannten MEB-Verträge unterschrieben, berichtet die Automobilwoche. Die restlichen Vertriebspartner hätten noch etwas länger Zeit, ebenfalls zu unterschreiben. Aufgrund der Coronavirus-Krise habe ihnen der Hersteller dazu einen Monat mehr Zeit gegeben.

Die Volkswagen-Partner vertreiben im Rahmen des neuen Vertrags die Elektroautos auf Basis des neuen Modularen Elektrifizierungs-Baukastens (MEB) sowie der Premium Platform Electric (PPE). Sie verkaufen die Wagen dabei nicht auf eigene Rechnung, sondern treten als Vermittler auf. „Wenn bestimmte Maßnahmen für den Vertrieb unverzichtbar sind, dann muss der Hersteller diese dem Agenten kostenlos zur Verfügung stellen“, heißt es laut der Automobilwoche in einem Beitrag des Rechtsanwalts Uwe Brossette in einer internen Publikation des Volkswagen- und Audi-Partnerverbandes. Der Hersteller sorge also für die Finanzierung der Fahrzeuge, die Lagerhaltung und die Ausstellungsfahrzeuge.

„Ich bin ein Befürworter des Agenturmodells, da Ausstellungsfahrzeuge kostenfrei vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden“, sagte Frank Brecht, Geschäftsführer der Stuttgarter Hahn-Gruppe, der Automobilwoche. Zudem liege das Restwertrisiko künftig beim Hersteller. Auch Klaus Philipp, Geschäftsführer von Auto Kölbl in München, sieht durch die neuen Verträge zum Vertrieb von Elektroautos keine Schwierigkeiten. „In der Doppelrolle von Verkäufern – also Vermittler von E-Autos und Verkäufer von Verbrennern – sehe ich kein Problem. Das machen sie ja bei Großkunden auch schon“, sagte er. Problematisch könnte allerdings sein, wenn Händler Teile ihrer Provision zum Kundenfang weitergeben.

Ausweitung des Agenturmodells möglich

Brecht zufolge ist eine Ausweitung des Agenturmodells im Gespräch. Er könne sich vorstellen, dass das Vorgehen bei Elektroautos ein Testlauf dafür ist. Philipp brachte eine komplette Umstellung des Einzelkundengeschäfts auf das Agenturmodell ins Spiel. Bestenfalls würde der Hersteller auch die Verkäufer und sämtliche Standards wie Lagerwagen und Vorführwagen übernehmen. Die Händler würden dann eine feste Provision für die Präsentation und Auslieferung der Fahrzeuge erhalten.

Funktioniert das neue Agenturmodell, könnte es „die Blaupause sein für den Übergang in den Agenturvertrieb aller Fahrzeugarten“, spekuliert Anwalt Brossette in seinem internen Beitrag. „Der Grundstein ist jedenfalls dafür gelegt.“ Volkswagen selbst hat sich bisher nicht zu den weiteren Plänen mit dem Agenturmodell geäußert. Zunächst testet der Konzern auch andere neue Vertriebskonzepte. So wird etwa Berichten nach Audi-Händlern 2020 der komplette Bonus nur noch dann ausgezahlt, wenn 20 Prozent der abgesetzten Fahrzeuge einen E-Antrieb haben.