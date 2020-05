VWs neues Elektroauto ID.3 wird seit Ende letzten Jahres produziert, die Auslieferung ist für Sommer 2020 angekündigt. Probleme mit der Software des modernen Kompaktwagens und auch die Auswirkungen des Coronavirus werden den Start nicht verzögern, das bekräftigte VW zuletzt mehrmals. Nun gibt es einen konkreten Termin für die Finaliserung der ersten Bestellungen.

„Die Vorbesteller des ID.3 können ihr Auto ab dem 17. Juni 2020 in Auftrag geben!“, verkündete VW-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann Anfang Mai auf Twitter. Die Kunden würden demnächst von ihren Händlern kontaktiert. „Danke für Ihre Geduld!“, so Stackmann am Ende seines Tweets.

Sweet, sweet anticipation is coming to an end! Our ID.3 1st pre-bookers can order their car from 17th June, 2020❗️

You will be contacted by your dealer shortly!

Thanks for your patience!#emobility #VWID3 #VWID @volkswagen pic.twitter.com/9lvyI9hUaR

— Jürgen Stackmann (@jstackmann) May 5, 2020