Volkswagen treibt mit dem schwedischen Akku-Startup Northvolt eine eigene Fertigung von Batteriezellen für Elektroautos voran. Das dazu gegründete Gemeinschaftsunternehmen nehme nun weiter Fahrt auf, teilte der Autokonzern mit.

Man habe beschlossen, dass die Gebäude und Infrastruktur der gemeinsamen Fabrik „Northvolt Zwei“ zur Produktion von Lithium-Ionen-Batteriezellen durch Volkswagen selbst gebaut werden, heißt es in einer Mitteilung. Man wolle damit am Standort Salzgitter basierend auf dem bereits existierenden „Center of Excellence Batteriezelle“ Synergien nutzen. Die Investitionen dafür beliefen sich auf rund 450 Millionen Euro. Die Fabrikanlage werde später von dem Gemeinschaftsunternehmen angemietet. Die Fertigung von Batteriezellen solle dort Anfang 2024 anlaufen, die Fertigungskapazität zu Beginn 16 Gigawattstunden betragen.

Volkswagen und Northvolt haben im September 2019 ein Gemeinschaftsunternehmen ins Leben gerufen, um die Serienfertigung von Lithium-Ionen-Batterien in Deutschland vorzubereiten. Die Errichtung der Gebäude und Infrastruktur durch Volkswagen sei die nächste strategische Richtungsentscheidung, so der Wolfsburger Konzern. Das Bauvorhaben am Standort Salzgitter soll noch im laufenden Jahr gestartet werden.

„Die Batteriezellfertigung in Salzgitter ist ein wichtiger Schritt für die Transformation in die E-Mobilität“, so Thomas Schmall, Chef der Volkswagen-Sparte Group Components. „Mit der Fertigung und dem Center of Excellence Batteriezelle bündeln wir Kompetenzen am Standort Salzgitter und treiben damit die Weiterentwicklung der Batteriezellen voran, entwickeln neue Standards und können diese direkt in eine Fertigung überführen.“

Volkswagen verwies darauf, für die Absicherung seiner Batterieversorgung mehrere Lieferantenbeziehungen in allen Weltregionen zu unterhalten. Aktuell seien die Partner bei Energiespeichern für Elektroautos LG Chem, Samsung und SKI für Europa sowie CATL für China und Europa. SKI liefere zudem die Batteriezellen für den US-Markt.

Volkswagen hat erklärt, bis 2029 bis zu 75 reine E-Modelle auf den Markt bringen und rund 26 Millionen E-Autos verkaufen zu wollen. Alleine für Europa geht das Unternehmen dabei von einem jährlichen Akku-Bedarf von mehr als 150 Gigawattstunden ab 2025 aus, für Asien in gleicher Höhe.