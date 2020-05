Die Daimler-Tochter Smart produziert künftig nur noch die Elektroauto-Versionen seiner Klein(st)wagen. Der radikale Schritt ist eine Zwischenstufe auf dem Weg zu einem komplett neuen, vollelektrischen Angebot. Smart agiert ab 2022 als Gemeinschaftsunternehmen von Daimler und dem chinesischen Konzern Geely. Die Marke soll so endlich rentabel werden.

Die aktuellen Modelle ForTwo und ForFour wurden kürzlich noch einmal aufgefrischt, allerdings nur optisch und im Bereich des Infotainment. Der bisherige E-Antrieb entstammt einer Kooperation mit Renault, diese läuft nun aus. In Zukunft kommt die Technik von Smart aus China von Geely, auch die Produktion wird in der Volksrepublik angesiedelt. Der Fokus soll auf rein elektrischen und vernetzten Fahrzeugen der Premiumklasse für den urbanen Raum liegen – und Profitabilität.

Daimler-Vorstandsmitglied Markus Schäfer leitet das Ressort Konzernforschung und Mercedes-Benz Cars Entwicklung. Im Gespräch mit Autocar sagte er über das Angebot der Marke Smart: „Es war ein erfolgreiches Produkt mit Blick auf die Beliebtheit bei den Kunden und der Wandel zur reinen Elektroauto-Marke war ein mutiger Schritt. Letzten Endes haben wir aber die Gelegenheit verpasst, für einen kommerziellen Erfolg zu sorgen.“

Smart müsse die Produktionsmenge erhöhen, so Schäfer weiter. Mit dem aktuellen Umfang sei das Unternehmen speziell in den bedienten Segmenten nicht wettbewerbsfähig. „Durch die Zusammenarbeit mit Geely haben wir ein größeres Volumen, Geelys Know-how und eine enge Kooperation mit Volvo (eine Geely-Tochter, d. Red.) sowie unsere Kompetenz mit Smart und die dazugehörige Firmenhistorie“, erklärte der Daimler-Vorstand.

Daimler und Geely halten jeweils 50 Prozent an dem neuen Smart-Joint-Venture. Die Chinesen sind zudem mit knapp 10 Prozent an dem süddeutschen Autokonzern beteiligt. Gemeinsam treibe man derzeit das vorrangig bei Daimler am Stammsitz in Stuttgart angesiedelte Produktdesign und die Technik von Smart voran, sagte Schäfer. „Das ist eine gute Basis für uns, um eine skalierbare Plattform und ausreichend Volumen für Erfolg zu schaffen.“

Was genau Smart ab 2022 anbieten wird, ist noch offen. Erwartet werden die nächsten Generationen von ForTwo und ForFour oder ähnliche kleine Elektroautos. Auch komplett neue Modelle soll es geben, laut Autocar unter anderem ein kompaktes Batterie-SUV.