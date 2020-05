Tesla-Chef Elon Musk will im Mai Neuigkeiten zu den Plänen des Elektroautobauers im Bereich Batterien verkünden. Es wird erwartet, dass der US-Hersteller eine eigene Produktion von Batteriezellen bekanntgibt. Laut einem Bericht ist auch eine neue, deutlich günstigere Akku-Generation in Arbeit.

Die Nachrichtenagentur Reuters schreibt unter Berufung auf Insider, dass Tesla die Einführung einer kostengünstigen, langlebigen Batterie vorantreibe. Der Energiespeicher solle gegen Ende 2020/Anfang 2021 in Serienfahrzeugen eingesetzt werden – zuerst in an chinesische Kunden gehenden Elektroautos vom Typ Model 3. Mit den neuen Akkus wolle Tesla die Preise auf das Niveau von Verbrenner-Modellen drücken.

Die günstigere Batterie-Technologie soll nicht auf Kosten der Zuverlässigkeit gehen, Tesla habe sie für die Einsatzdauer von einer Million Meilen (1,6 Mio. km) in seinen Elektroautos konzipiert, so der Bericht weiter. Die neuen Speicher seien zusammen mit dem führenden chinesischen Akkufertiger Contemporary Amperex Technology (CATL) entwickelt worden. Die Grundlagen für die Technologie stammten von mit Tesla kooperierenden Batterie-Wissenschaftlern.

Bisher hat Tesla eng mit dem japanischen Elektronikkonzern Panasonic zusammengearbeitet, mit dem es im US-Bundesstaat Nevada die gemeinsam finanzierte „Gigafactory 1“ betreibt. Beide Unternehmen haben sich jedoch zuletzt neuen Partnern zugewandt.

Nach weiteren Verbesserungen im Bereich der Energiedichte und Speicherkapazität sowie noch geringeren Kosten wolle Tesla seine neuen Akkus auch in Elektroautos in anderen Märkten einsetzen, schreibt Reuters. Das Unternehmen habe sich auf Anfrage nicht zu den mutmaßlichen Plänen äußern wollen.

„Terafactories“, Recycling & Energievertrieb

Mit Blick auf die von Tesla laut Branchenkennern angestrebte komplett eigene Produktion von Batteriezellen heißt es in dem Bericht, dass der Fokus hier auf möglichst schnellen und hochautomatisierten Verfahren liege. Mit riesigen „Terafactories“, die etwa 30 Mal so groß ausfallen sollen wie das Werk in Nevada, wolle das Unternehmen die Personalkosten senken und die Fertigungsmenge stark erhöhen.

Teil der Tesla-Strategie sei, wertvolle Batteriematerialien wie Nickel, Kobalt oder Lithium zu recyceln. Davor sollen in Elektroautos ausgediente Akkus „zweite und dritte Leben“ in stationären Stromspeicher-Systemen haben. Auch der Vertrieb von Elektrizität an Privat- und Firmenkunden – unter anderem durch Abgabe von Energie aus den Antriebsakkus der verkauften Elektroautos zurück in das Stromnetz („Vehicle to Grid“) – gehöre zum Geschäftsmodell. Tesla wolle in Zukunft als Energieunternehmen agieren.

Unter dem Strich habe Tesla vor, durch Fortschritte bei der Batterie-Technologie, die breite Nutzung von Akkus sowie eine umfassende Automatisierung der Fertigung ein neues Preisniveau zu erreichen, so Reuters. Bislang sind Elektroautos aufgrund der für alltagstaugliche Reichweiten nötigen großen Batteriepakete meist noch deutlich teurer als Fahrzeuge mit Verbrenner-Technik. Erst bei vergleichbaren Preisen erwarten Experten einen weltweiten Durchbruch der alternativen Antriebsart.