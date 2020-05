Matthias von Alten von der Unternehmensberatung Publicis Sapient warnt, dass den Händlern bei gebrauchten Stromern eine Restwert-Falle droht. Der Wiederverkauf von Autos sei generell kein einfaches Geschäft, sagte er im Gespräch mit dem Branchenportal kfz-betrieb.de. Das Segment bereits eingesetzter Elektroautos sei aber „nochmals deutlich schwieriger zu bearbeiten als das für herkömmliche Fahrzeuge“.

Noch betrage der Anteil von Elektroautos und Hybriden am deutschen Gebrauchtwagenmarkt geschätzt nur um die 0,4 Prozent. Der Restwert-Korridor falle aufgrund des überschaubaren Angebots ähnlich wie bei Diesel- und Benzin-Modellen aus – der Anteil von E-Fahrzeugen werde aber deutlich wachsen, das zeige die Entwicklung bei den Neuwagenverkäufen. Gebrauchte E-Wagen würden damit nun Relevanz am Markt bekommen – die Nachfrage sei derzeit jedoch „spürbar verhalten“, so von Alten. Er sehe daher künftig das Problem eines Ungleichgewichts von Angebot und Nachfrage.

Der Berater argumentierte, dass die Kunden sich bisher nicht sicher sein könnten, ob der Kauf eines gebrauchten Stromers eine gute Entscheidung ist. Um das zu klären, müssten „viele Faktoren betrachtet werden, die aber noch gar nicht alle feststehen“. Dazu würden die unsichere Bewertung des Restwerts und auch die Gesamtkosten der Anschaffung gehören. Außerdem sei die Umweltfreundlichkeit von Elektroautos noch nicht abschließend geklärt.

„Erst wenn diese Fragen beantwortet sind, sich der Neuwagenmarkt für E-Fahrzeuge etabliert hat und die realen Kaufpreise stabil sind – Stichwort Elektroprämie –, wird sich auch der Gebrauchtwagenmarkt einpendeln“, meinte von Alten. Allerdings gebe es auch die Gefahr, dass der Markt für gebrauchte Elektrofahrzeuge einbricht. Neue E-Pkw seien besser als frühere Generationen, da die Reichweiten steigen und die Batterien zuverlässiger werden. „Daher wird der Restwert der älteren Fahrzeuge überproportional verfallen“, prophezeite der Berater.

Von Alten sieht die Industrie gefordert, die Hersteller müssten die Händler bei der Restwert-Problematik unterstützen. Eine Möglichkeit wären Leasing-Modelle oder Abo-Angebote für gebrauchte E-Fahrzeuge, um die Kunden an die E-Mobilität heranzuführen. Das Risiko für die Interessenten, ein Elektroauto zu fahren und kennenzulernen, sei dann geringer. Aktuell würden die Raten für gebrauchte Leasingfahrzeuge nicht von den Herstellern gestützt und seien deshalb zu hoch. Auch vom Staat gebe es hier keine Förderung.

Am besten wäre es laut von Alten, wenn die Hersteller das „In-Verkehr-Bringen und die Rücknahme von E-Autos koordinieren“. Die Kunden hätten dann die Gewissheit, das Auto nach der vereinbarten Haltedauer sicher und schnell weiterverkaufen zu können. Auch hier wären Leasing- oder Abo-Modelle aufgrund des geringeren Risikos und der kürzeren Vertragslaufzeiten geeignet, die Kunden zur Anschaffung beziehungsweise zum Testen eines E-Autos zu bewegen. „Ein radikalerer Schritt wäre, die E-Autos gar nicht mehr zu verkaufen, sondern nur noch auf Zeit anzubieten – inklusive ganz anderer Ansätze im Fahrzeugbau wie der Möglichkeit zur Runderneuerung“, so von Alten.