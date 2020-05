Produziert wird die elektrische Version des Mercedes-Kleintransporters Sprinter schon seit Ende letzten Jahres, nun beginnt offiziell der Verkaufsstart. Den eSprinter gibt es zu Beginn als Kastenwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3500 Kilogramm in Hochdachausführung.

Der Elektroantrieb treibt beim eSprinter die Vorderräder an und leistet wie das Diesel-Einstiegsaggregat 85 kW (116 PS) mit einem Drehmoment von bis zu 300 Newtonmeter. In zwei Varianten konfigurierbar ist die Batteriekapazität: In der leistungsstärkeren Ausführung sind vier Akkumodule mit einer Kapazität von insgesamt 55 kWh verbaut, davon sind 47 kWh nutzbar. Die Reichweite liegt laut Mercedes bei 168 Kilometern mit einer maximalen Zuladung von 891 Kilogramm.

Die zweite Batterieoption für den eSprinter bietet eine Kapazität von 41 kWh, nutzbar sind 35 kWh. Die Reichweite gibt Mercedes hier mit 120 Kilometern an, die Nutzlast mit 1045 Kilogramm. Das Ladevolumen beträgt unabhängig der Größe des eingesetzten Energiespeichers stets 11 m³, da die Batterien unter dem Ladeboden verbaut sind.

Mercedes wirbt für den elektrischen Sprinter auch mit einem serienmäßig eingebauten Konnektivitätsmodul. Die dazugehörigen Dienste erlauben unter anderem die Einsicht in Informationen rund ums Laden des eSprinter wie Ladezustand und Ladeende. Darüber hinaus kann die Vorklimatisierung aktiviert und der Fahrzeuginnenraum vor dem Start temperiert werden.

Der Bruttopreis des eSprinter beginnt bei 64.141 Euro. Enthalten ist ein Wartungspaket für vier Jahre, das in diesem Zeitraum die Kosten der Wartungsarbeiten gemäß Serviceheft und Herstellervorgaben abdeckt, sowie das „Mercedes-Benz Batteriezertifikat“ für 160.000 Kilometer oder acht Jahre.