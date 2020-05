Anfang Mai hieß es in einem Bericht, dass sich Nissan aus dem europäischen Markt zurückziehen könnte. Reuters will nun von mehreren Quellen weitere Details zu den Plänen in Erfahrung gebracht haben. Der japanische Autobauer soll vorhaben, sich hier zukünftig auf SUV sowie Nutzfahrzeuge zu konzentrieren. Außerdem sollen stärker Synergien innerhalb der Auto-Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi gehoben werden.

Die neue Strategie sei Teil eines auf drei Jahre angelegten Plans, der bei Nissan eine Trendwende einläuten soll. Die Marke hat seit der Absetzung von Carlos Ghosn als Chef von Renault-Nissan-Mitsubishi wegen dubiosen Zahlungen mit Problemen zu kämpfen – allen voran nachlassende Verkäufe und weniger Gewinn. Zuletzt kamen die Herausforderungen durch die Coronavirus-Pandemie hinzu.

Im Fokus steht laut Reuters eine Neuausrichtung der Zusammenarbeit mit Renault, die geteilte Verantwortlichkeiten vorsehe. Nissan würde demnach in Europa die Führung bei Crossover-SUV übernehmen, die mit klassischem Verbrenner- oder Hybridsystem sowie als reine Elektroautos angeboten werden. Bei kleinen Autos für die Stadt und Kleintransportern würde Renault die Richtung vorgeben. Mit diesem Vorgehen könnten die Partner Technik und Produktionskapazitäten teilen, fortschrittliche Technologien und die Produktentwicklung aber jeweils intern bewahren. Das Ziel sei, „unser Design, die Technik und die Marken unabhängig voneinander zu halten“, zitiert die Nachrichtenagentur eine ungenannte Quelle.

Konkret soll die neue Strategie vorsehen, dass Nissans Kernportfolio in Europa auf die vor Ort produzierten SUV-Modelle Qashqai und Juke sowie den aus Japan exportierten X-Trail und den kommenden Elektro-Crossover Ariya (abgebildet) reduziert wird. Ergänzt werde das Angebot mit von Renault hergestellten Nutz- und Leichtfahrzeugen, um die Marke und Händler breiter aufzustellen. Zur möglichen Zukunft von dem auch in Deutschland seit Jahren beliebten Erfolgs-Elektroauto Nissan LEAF enthält der Bericht keine Angaben. Nissan wollte auf Anfrage von Reuters keine Stellungnahme abgeben, Renault reagierte zunächst nicht auf Nachfragen.

Nissan hat wegen dem LEAF und dem Modell e-NV200 – einer der wenigen vollelektrischen Kleintransporter auf dem Markt – hierzulande im Elektroauto-Segment eine starke Präsenz. Allerdings ist Europa nur für etwa zehn Prozent des weltweiten Absatzvolumens der Japaner verantwortlich. Nissan sehe „geringe Chancen“ für weiteres Wachstum und Profitabilität, sagte ein Insider zu Reuters. Präsenz wolle man in der Region aber trotzdem weiter zeigen. Offiziell soll sich das Unternehmen Ende des Monats zu seinen Zukunftsplänen äußern wollen.