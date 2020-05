Elektroauto-Branchenprimus Tesla soll kurz davor sein, eine kosteneffiziente Batterie mit der Einsatzdauer von einer Million Meilen (1,6 Mio. km) auf den Markt zu bringen. Auch der US-Wettbewerber und Traditionskonzern General Motors arbeitet an günstigeren und besonders langlebigen Energiespeichern für Strom-Modelle.

Man sei „fast soweit“ mit der Entwicklung einer eine Million Meilen haltenden Batterie, sagte ein Top-Manager von General Motors laut der Nachrichtenagentur Reuters. Das Unternehmen arbeite zudem bereits an der nächsten Generation von Akkus, die noch leistungsstärker als die kürzlich vorgestellte „Ultium“-Batterie sein sollen.

Bei aktuellen Batterien wird von einer Einsatzzeit in Elektroautos von bis etwa 300.000 Kilometer ausgegangen. Zu dem Zeitplan für Energiespeicher mit einer Lebenszeit von einer Million Meilen äußerte sich das General-Motors-Management nicht. Vizepräsident Doug Parks betonte im Rahmen einer Online-Konferenz für Investoren, dass „mehrere Teams“ in dem Konzern an fortschrittlichen Elektroauto-Technologien wie Elektroden ohne Kobalt, festen Elektrolyten und „Ultra-Schnellladen“ arbeiten würden.

General Motors treibt derzeit die nächste Phase seiner Elektromobilitäts-Offensive voran, im Mittelpunkt steht die dritte E-Plattform des Unternehmens. Die skalierbare, modulare Architektur soll alltagstaugliche Elektroautos zu erschwinglichen Preisen ermöglichen. Darüber hinaus erhofft sich General Motors von seiner mit dem südkoreanischen Technologie-Partner LG Chem produzierten neuen „Ultium“-Batterie einen zentralen Wettbewerbsvorteil.

Zusammen mit LG Chem verfolge General Motors mehrere Wege, um die Kosten von Batterien zu senken, sagte der leitende E-Antriebs-Entwickler des Autobauers Adam Kwiatkowski bei einer weiteren Online-Konferenz mit Investoren. Dazu würden etwa auch Investitionen in Rohstoffminen, Börsengeschäfte im Bereich Metalle und Partnerschaften mit Metallraffinerien gehören.

General Motors wolle „so viele Elektroautos auf die Straßen bringen wie möglich“, sagte CEO Mary Barra im März. Dazu sind diverse neue elektrische Modelle für Marken wie Chevrolet, Cadillac, GMC und Buick geplant, unter anderem im Truck-, SUV-, Crossover- und regulären Pkw-Segment sowie Nutzfahrzeuge. Aus Europa hat sich General Motors zuletzt weitestgehend zurückgezogen, Konkretes zu der weiteren Strategie hierzulande ist nicht bekannt.