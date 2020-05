Elektroautobauer Tesla hat – wie üblich ohne vorherige Ankündigung – die Preise seiner Modellpalette aktualisiert. Alle derzeit hierzulande ausgelieferten Fahrzeuge sind nun günstiger zu haben. Die umfangreichste Preissenkung gab es bei der großen Limousine Model S.

Das Model S kostet direkt bei Tesla in der Grundversion „Maximale Reichweite“ nun 82.990 Euro – bis vor kurzem wurden noch 86.800 Euro aufgerufen (-3810 Euro). Geboten werden weiter unter anderem 610 Kilometer Reichweite gemäß WLTP-Norm, eine Beschleunigung von Null auf Hundert in 3,8 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h.

Sein Premium-SUV Model X bietet Tesla seit dieser Woche in der Ausführung „Maximale Reichweite“ ab 88.990 Euro an, vorher mussten noch mindestens 91.700 Euro überwiesen werden (-2710 Euro). Käufer des Einsteiger-Model-X erhalten 507 Kilometer Reichweite und beschleunigen in bis zu 4,6 Sekunden von 0-100 km/h, bei 250 km/h ist Schluss.

Der Mittelklassewagen Model 3 ist in der Basisvariante „Standard Plus“ jetzt ab 43.990 Euro zu haben, zuvor wurden von Tesla 44.390 Euro verlangt (-400 Euro). Das Model 3 „Standard Plus“ schafft 409 Kilometer mit einer Ladung, sprintet in 5,6 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht in der Spitze 225 km/h.

Auch die höherpreisigen Modelle der jeweiligen Tesla-Baureihen wurden teils deutlich vergünstigt. Die Preise für das in Europa noch nicht lieferbare Mittelklasse-SUV Model Y wurden jedoch nicht angepasst: Das für nächstes Jahr in Deutschland erwartete Elektroauto mit 505 Kilometer Reichweite kann weiter ab 58.620 Euro geordert werden.

Der Grund für die jüngste Preisanpassung von Tesla könnte die Verbreitung des Coronavirus sein, die die Automobilindustrie vor große Herausforderungen stellt. Unkommentiert neue Preise einzuführen ist bei dem US-Hersteller allerdings die Norm. Tesla scheint zudem weniger als andere Autobauer von dem durch die Pandemie ausgelösten Einbruch der Pkw-Nachfrage betroffen zu sein, darauf lassen die Zahlen für das erste Quartal des Jahres schließen.