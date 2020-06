Bei einem Spitzentreffen im Mai konnten sich Automanager und Politiker nicht auf Maßnahmen zum Ankurbeln des wegen dem Coronavirus eingebrochenen Geschäfts der Branche einigen. Im Juni werden Entscheidungen erwartet. Befürworter drängen im Vorfeld auf ein Anreizprogramm für die Autoindustrie, insbesondere Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

In einem Interview mit der Welt sagte Söder, dass zur Belebung der Wirtschaft Steuersenkungen und etwa auch „degressive Abschreibungen, bessere Möglichkeiten der Verlustverrechnung, die Senkung der Energiekosten und ein Investitionsprogramm für Kommunen“ nötig seien. „Darüber hinaus muss es Kaufanreize geben. Dazu gehört zentral eine Technologieprämie im Bereich Automobil.“ Die Automobilindustrie als „Herzstück unserer Wirtschaft“ nicht zu unterstützen, wäre ein industriepolitischer Fehler. Deutschland brauche zudem „eine Hightech-Agenda im Bereich künstliche Intelligenz, moderne Energie wie Wasserstoff und Quanten-Computing“.

Der CSU-Politiker betonte, dass vom Automobil und den vielen Zulieferern der Branche viele Arbeitsplätze abhängen. „Wir haben die besten Autos der Welt. Das soll so bleiben“, mahnte Söder. Er verwies auf eine unter anderem von Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen vorgeschlagene „kluge Innovationsprämie“, die dem Klimaschutz und der Wirtschaft helfen würde.

Mit der Innovationsprämie würden moderne Autos mit geringerem CO2-Ausstoß gefördert, die die Luft sauberer machen, erklärte Söder – also neben Stromern auch Verbrenner. Außerdem könnte die Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität gefördert werden, indem der Staat 50 Prozent der Kosten für private Ladepunkte übernimmt. Mit Blick auf das Urteil zum VW-Dieselskandal im Mai meinte Bayerns Ministerpräsident, dass man wegen den Verfehlungen einiger nicht Hunderttausende Arbeitsplätze riskieren könne.

BDI für, Maschinenbauer gegen Autoprämie

Auch der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) macht sich für eine Autoprämie stark, diese solle für Elektroautos und Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor gelten. Das sei für mindestens zwölf Monate sinnvoll, „sofern diese Prämie Bestandteil eines branchenübergreifenden Ansatzes ist“, sagte BDI-Präsident Dieter Kempf der Welt am Sonntag. Die Förderung von Fahrzeugen mit modernen und effizienten Verbrennungsmotoren dürfte aber nicht die bestehenden Anreize für E-Mobilität verwässern.

Der Präsident des Maschinenbauverbands VDMA Carl Martin Welcker lehnt eine Kaufprämie für Autos dagegen ab, er setzt stattdessen auf steuerliche Entlastungen und Investitionen in die Zukunft. „Kaufprämien für Autos und vergleichbare Einzelsubventionen wirken selektiv, diskriminieren andere Produkte und erzeugen Mitnahmeeffekte“, sagte Welcker der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Sinnvoller wären laut dem VDMA-Präsidenten eine Förderung von Forschung und Entwicklung sowie steuerliche Entlastungen, um die Nachfrage anzukurbeln.

Sollte die Autoprämie kommen, wäre sie „ein Paradebeispiel dafür, wie sich eine Lobby in Deutschland durchsetzt“, sagte der Chef der Mittelstands- und Wirtschaftsunion von CDU und CSU, Carsten Linnemann, der Welt. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus wandte sich ebenfalls dagegen – der Druck von Unternehmen, Gewerkschaften und Ministerpräsidenten sei aber sehr groß, sagte er.

Autobauer warten ab

Die Hersteller selbst geben sich laut einer Rabattstudie des Center Automotive Research der Universität Duisburg-Essen für den Monat Mai trotz des Markteinbruchs abwartend. Audi habe es der Konzernmutter VW gleich getan und sogar noch kurzfristig die Preise erhöht, sagte Studienleiter Ferdinand Dudenhöffer der Deutschen Presse-Agentur.

Die Rabatte für Neuwagen seien in diesem Jahr auf breiter Front gesunken, heiße es in der Studie. Das gelte sowohl für die Preisnachlässe bei Händlern im Internet, offen beworbene Sonderaktionen oder die Zulassung von Autos auf eigene Rechnung zur späteren Vermarktung mit Preisnachlässen. „Kundenschnäppchen in der Corona-Krise sind Fehlanzeige“, so Dudenhöffer. „Das Motto lautet Abwarten.“