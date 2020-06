Teslas firmeneigenes Netz an „Supercharger“-Schnellladesäulen gilt als entscheidend für den bisherigen Erfolg des Elektroautobauers. Weltweit gibt es mittlerweile fast 1900 Standorte, weitere sollen folgen. Zuletzt stockte der in Aussicht gestellte Ausbau allerdings. Insbesondere bei der Installation der neuesten Ladetechnik ging es in den vergangenen Monaten langsam voran – das soll sich bald ändern.

Die jüngste, dritte Schnelllade-Technologie wurde Anfang letzten Jahres vorgestellt. Die „V3 Supercharger“ erlauben das Laden mit bis zu 250 kW. Damit soll sich im Idealfall und je nach Modell bei einer Laderate von um die 1600 Kilometern pro Stunde Strom für knapp 120 Kilometer in fünf Minuten zapfen lassen. Zusammen mit weiteren Verbesserungen sollen die meisten Kunden an V3-Säulen nur noch um die 15 Minuten warten müssen.

Tesla hat im letzten Jahr bekräftigt, weiter in sein Supercharger-Netz zu investieren. Das Ziel sei, in allen offiziellen Märkten eine Abdeckung von 100 Prozent zu erreichen. Bei der Vorstellung der neuen Schnelllader-Generation bestand das Ladenetz aus rund 1440 Supercharger-Stationen mit fast 12.900 Ladeplätzen. Etwas mehr als ein Jahr später zeigt die Karte auf der Tesla-Website 1870 Stationen und rund 16.600 Ladeplätze an.

Firmenchef Elon Musk räumte Ende Mai auf Twitter ein, dass Tesla den Ausbau mit den Superchargern in letzter Zeit langsamer angegangen ist. „Wir haben etwas gebremst, damit die Produktion von V3-Superchargern in Fahrt kommt – wir werden die Geschwindigkeit jetzt aber erhöhen!“, so Musk. Bis das Superchargern-Netz komplett mit V3-Ladepunkten bestückt ist, verfügen viele Standorte weiter über Schnelllader der zweiten Generation. Die auslaufende Technik wurde 2019 verbessert und für das Schnellladen mit bis zu 150 kW fit gemacht, zuvor wurden nur 120 kW erreicht.

Tesla-Kunden konnten an Superchargern lange Zeit unbegrenzt kostenlos „Tanken“. 2018 wurde das abgeschafft und zunächst durch ein jährliches Ladekontingent ersetzt. Für einzelne Modelle gab es die Flatrate später wieder, allerdings nur vorübergehend. Mit aktuell neu bestellten Teslas wird die Supercharger-Nutzung stets nach Kilowattstunden (kWh) in Rechnung gestellt, in Deutschland liegt die Gebühr bei 0,33 pro kWh.