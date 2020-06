Der Umweltverband Transport & Environment (T&E) hat die im letzten Jahr in Europa auf den Weg gebrachten Investitionen für die Produktion von Elektrofahrzeugen und Batterien analysiert. Diese lagen demnach mit 60 Milliarden Euro 19 Mal über denen des Jahres 2018.

Getrieben von den neuen CO2-Zielen in Europa hätten sich Industrie und Regierungen hier zu dreieinhalb Mal soviel Mitteln wie China für die E-Fahrzeug- und Batterie-Produktion verpflichtet, berichtet T&E. In den vergangenen Jahren galt China als mit Abstand größter Treiber der Elektromobilität, Europa holt nach anfänglichem Zögern nun offenbar deutlich auf.

Der größte Teil der Aufwendungen konzentrierte sich laut der Analyse mit 40 Milliarden Euro auf Deutschland und entstammt hauptsächlich der E-Offensive des Volkswagen-Konzerns sowie der geplanten neuen Elektroauto-Fabrik von Tesla nahe Berlin. Die Tschechische Republik verbuchte über 6,6 Milliarden Euro von Volkswagen sowie Italien über 1,75 Milliarden Euro von Fiat. Frankreich, Schweden und Großbritannien flossen im letzten Jahr E-Mobilitäts-Investitionen in Höhe von jeweils um die eine Milliarde Euro zu.

T&E spricht sich dafür aus, dass EU-Hilfen infolge der Coronavirus-Krise für die Automobilindustrie auf den bisherigen Investitionen in E-Mobilität aufbauen und durch Priorisierung der Produktion von Stromern einen „grünen“ Aufschwung unterstützen. Mit Kaufanreizen solle zudem der Absatz von Null-Emissions-Autos vorangetrieben werden. Letzteres solle insbesondere im urbanen Raum auf Unternehmens-, Taxi- und Carsharing-Flotten sowie private Autokäufer abzielen. Öffentliche Gelder sollen außerdem der Installation von Ladeinfrastruktur durch Firmen und Verbraucher zugutekommen.

„Wenige Jahre zuvor war Europa nirgendwo im Kampf um die Vorherrschaft bei Elektrofahrzeugen. Aber die EU-CO2-Ziele haben den Fokus der Autohersteller und Regierungen auf Investitionen in Höhe von 60 Milliarden Euro in Elektroautos und Batterien und zu guter Letzt zum Verringern des Abstands zu China gelenkt“, sagte Saul Lopez von T&E. „Erfolg in diesem Markt ist jetzt Europas Industriepolitik und die Gesetzgeber sollten Anreize verdoppeln, die auch einen grünen Aufschwung vorantreiben.“

Die Coronavirus-Pandemie habe menschliche Tragödien und ökonomische Turbulenzen ausgelöst, so Lopez weiter. „Aber die EU und Regierungen können die Erholung dazu nutzen, mit einer gesünderen, grüneren Wirtschaft voranzugehen, die die industrielle E-Fahrzeug-Strategie stärkt und tausende neue Arbeitsplätze schafft.“