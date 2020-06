Die Elektroautos von Hyundai sind auch in Deutschland sehr beliebt, Kunden mussten sich zuletzt allerdings auf Lieferzeiten von einem Jahr oder länger einstellen. Der südkoreanische Autobauer hat versprochen, mit einer europäischen Produktion Abhilfe zu schaffen – nun wurde das erste für deutsche Abnehmer gefertigte Batterie-SUV übergeben.

Der für Deutschland in der Hyundai-Fabrik im tschechischen Nošovice produzierte Kona Elektro ist in Bayern ausgeliefert worden. Im Hyundai-Autohaus Sangl in Landsberg am Lech hat Ende Mai 2020 eine Familie aus der Nähe von Augsburg ihr elektrisch angetriebenes SUV entgegengenommen, berichtet der Hersteller.

Im März hatte das tschechische Werk mit der Fertigung des Kona Elektro mit der großen 64-kWh-Batterie begonnen. Zusätzlich kommt der Kona Elektro mit kleinerer 39-kWh-Batterie aus der Produktion im Stammwerk Ulsan in Südkorea nach Europa. Damit verdreifache man die Verfügbarkeit des strombetriebenen Kona und reduziere die Lieferzeit, verspricht Hyundai. Einer früheren Meldung nach soll nun nur noch um die drei Monate auf den Kona gewartet werden müssen.

Das Interesse an den „grünen“ Modellen von Hyundai ist laut dem Autohaus-Sangl-Geschäftsführer trotz der langen Lieferzeit im letzten Jahr weiter hoch: „Wir können ganz klar eine weiter steigende Nachfrage nach Hyundai Fahrzeugen mit alternativem Antrieb feststellen. Selbst auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie war das Interesse an Elektroautos groß“, so Jürgen Sangl. Rund 80 Prozent seiner Hyundai-Verkäufe seien rein elektrisch angetriebene Modelle. Das Autohaus ist damit deutschlandweit einer der erfolgreichsten Verkäufer von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben.

Vom Kona Elektro hat Hyundai eigenen Angaben nach in Deutschland seit der Markteinführung 2018 bis Ende 2019 rund 4000 Einheiten verkauft. Die künftig auch in Europa vom Band laufende leistungsstärkere der beiden Elektro-Versionen ist mit einem 150 kW (204 PS) Elektromotor ausgestattet. Die 64-kWh-Batterie ermöglicht gemäß WLTP-Norm seit Kurzem 484 Kilometer mit einer Ladung.