Eine von der Europäischen Union finanzierte Initiative soll die Entwicklung von Festkörper-Batterien vorantreiben. Ziel des kürzlich gestarteten europäischen Verbundprojekts „Astrabat“ ist eine „sichere, hochenergetische, nachhaltige und marktfähige“ Festkörper-Lithium-Ionen-Zelltechnologie für Elektroautos und weitere Anwendungen für die Volumenproduktion in Europa.

Im europäischen Markt wolle man den Wettbewerbern aus Asien ein innovatives Konzept entgegensetzen, so die Projektverantwortlichen. Dafür werden sie von der EU mit einem Gesamtbudget von 7,8 Millionen Euro gefördert, die Laufzeit ist auf vier Jahre angelegt. Kern des von der französischen Forschungseinrichtung CEA koordinierten Vorhabens sei ein neuartiger Festkörper-Elektrolyt, der kompatibel mit Hochenergie-Elektrodenmaterialien der nächsten Generation ist und die Verarbeitung mit etablierten Produktionsprozessen ermöglicht.

Astrabat wird von einem Konsortium von 14 Partnern aus 8 europäischen Ländern durchgeführt, darunter Forschungszentren und Universitäten sowie Unternehmen aus der Batterieindustrie und dem Energiesektor. Die Hauptziele sind:

Entwicklung von Materialien für Festkörper-Hybrid-Elektrolyte und Komposit-Elektroden für zuverlässige Hochenergie-Lithium-Ionen-Festkörperzellen.

Nutzung konventioneller Verfahren für die Herstellung der Zellkomponenten.

Definition und Demonstration einer Zellarchitektur mit erhöhten Sicherheitseigenschaften.

Schaffung einer geschlossenen Wertschöpfungskette, einschließlich design-for-recycling, End-of-Life-Szenarien und wertstofferhaltendem Recycling.

Das Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC in Würzburg mit seinem Forschungs- und Entwicklungszentrum für Elektromobilität FZEB ist als Partner an Astrabat beteiligt. Der Fokus des Projekts liegt auf der Entwicklung eines Festkörper-Elektrolyts mit organischen und anorganischen Komponenten. Der hybride Ansatz soll es erlauben, den Elektrolyten jeweils für die Anwendung an den Grenzflächen zu Anode und Kathode zu optimieren.

Die Hersteller erhoffen sich von Batterien mit Festkörper-Technologie mehr Sicherheit, Leistung und Kosteneffizienz, als es bei den aktuell in Elektroautos üblichen Lithium-Ionen-Batterien mit flüssigem Elektrolyt der Fall ist. Wann die Technologie für die Großserie und den anspruchsvollen Einsatz im automobilen Massenmarkt bereitstehen könnte, ist umstritten. Einige glauben an einen bald bevorstehenden Durchbruch, andere erwarten erst ab Mitte oder Ende dieses Jahrzehnts alltagstaugliche Produkte.