Das chinesische Startup Aiways hat angekündigt, als erster Elektroautobauer aus der Volksrepublik seine Fahrzeuge auch in Europa im großen Stil auf die Straßen zu bringen. Die ersten der für die europäischen Märkte produzierten Stromer vom Typ U5 wurden nun verschifft. Die Batterie-SUV sollen im nächsten Monat auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika ankommen.

Ursprünglich hatte Aiways geplant, schon ab April Fahrzeuge an europäische Privatkunden zu übergeben – aufgrund der Coronavirus-Krise wird es nun aber nicht vor September soweit sein. Die jetzt auf den Weg gebrachten Exemplare flottet Aiways zusammen mit der Autovermietung Hertz auf Korsika ein. Hertz will dort bis 2022 bei seiner Mietfahrzeug-Flotte einen Elektroauto-Anteil von 70 Prozent erreichen.

Das 4,68 Meter lange und 1,7 Meter hohe Aiways-Erstlingswerk U5 ist laut dem Hersteller ein erschwingliches Elektro-SUV mit hoher Qualität und alltagstauglicher Reichweite. Zum Grundpreis von unter 40.000 Euro sind mit der verbauten 63-kWh-Batterie über 400 Kilometer gemäß WLTP-Standard möglich. An Schnellladestationen soll sich die Batterie in 27 Minuten von 30 auf 80 Prozent aufladen lassen. Die Leistung des Elektroantriebs beträgt 140 KW (190 PS), der Verbrauch liegt bei 17,4 kWh/100 km.

Aiways bewirbt den U5 auch mit fortschrittlichen aktiven und passiven Sicherheitslösungen, darunter ESP vom deutschen Zulieferer Bosch und ein Fahrerassistenzsystem mit Selbstfahr-Funktionalität gemäß Level 2+. Im Inneren stehen unter anderem große Displays und Touchscreen-Flächen zur Verfügung.

Vorbestellungen für den U5 aus Deutschland nimmt Aiways bereits an. Beim Geschäft mit privaten Käufern setzt das Unternehmen in Europa exklusiv auf Direktvertrieb. In Deutschland wird mit Euronics kooperiert: Die deutsche Einkaufsgenossenschaft organisiert online Vorbestellungen für den U5 und bietet demnächst auf einer Ausstellungsfläche mit geschultem Personal Beratung sowie Probefahrten vor Euronics-Geschäften an.