Die Regierungskoalition hat sich Anfang Juni auf ein umfassendes Konjunkturprogramm zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie geeinigt. Für die Automobilbranche und die E-Mobilität sind insbesondere eine zusätzliche Kaufprämie für Elektroautos, die vorgesehene Senkung der Mehrwertsteuer und weitere Investitionen in Ladeinfrastruktur relevant. In der Branche stoßen die Maßnahmen auf ein geteiltes Echo.

Lob

Der Bundesverband eMobilität (BEM) hält das Maßnahmenpaket für einen „überraschenden Befreiungsschlag“. Mit der Senkung der Mehrwertsteuer präsentiere die Regierung einen „innovativen Ansatz zur Ankurbelung von Austausch und Konsum“, der zusätzlich klare Signale für den Aufbau neuer Wertschöpfungsketten und damit grünes Licht für die E-Mobilität gebe. Der BEM lobte ausdrücklich, dass es statt einer Kaufprämie für Verbrenner-Fahrzeuge eine stärkere Förderung für Elektroautos, mehr Geld für Ladeinfrastruktur und ein Nutzfahrzeug-Modernisierungsprogramm geben soll.

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) erklärte, dass die Bundesregierung „wichtige Weichenstellungen“ im Bereich saubere Mobilität der Zukunft vornehme – „beispielsweise durch die erhöhte Förderung für Elektroautos, zusätzliche Mittel für den weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur und das Programm zur Modernisierung von Bus- und Lkw-Flotten“. Wichtig sei allerdings, auch den Ausbau der privaten Lademöglichkeiten voranzutreiben. „Wir dürfen hier nicht auf halber Strecke stehen bleiben. Unsere Branche kann und will auch in diesem Bereich kräftig investieren“, betonte der BDEW.

Die Autokonzerne hatten bis zuletzt auf eine staatliche Förderung auch von modernen Verbrenner-Modellen gehofft, für viele überraschend wurde diese aber nicht in das Konjunkturpaket aufgenommen. Die großen Hersteller zeigten sich dennoch zufrieden mit den Beschlüssen. „Wir halten das für einen guten, wichtigen Impuls“, hieß es aus der Unternehmenszentrale von Volkswagen. Das gesamte Programm der Bundesregierung könne dazu beitragen, „die Menschen in der Krise zu unterstützen und Stimmung und Verhalten positiv zu beeinflussen“.

Auch BMW begrüßte die geplanten Konjunkturimpulse der großen Koalition in der Coronavirus-Krise. „Die beschlossenen Maßnahmen sind ein wertvoller Transformationsbeschleuniger, um noch mehr Kunden für nachhaltige Mobilität zu begeistern“, sagte Vorstandschef Oliver Zipse. „Wir begrüßen das Konjunkturpaket und die gesamtwirtschaftliche Wirkung für das Land.“

Das Daimler-Management sieht in den Maßnahmen einen „guten, überparteilichen Kompromiss“. Es sei wichtig, dass es nun schnell ein wirksames Programm zur Stützung der Konjunktur gebe, teilte der Konzern mit. Das begrüße man sehr. „Die Absenkung der Mehrwertsteuer ist aus unserer Sicht ein wichtiges Signal zur Stärkung der Binnennachfrage“, hieß es zudem. Und weiter: „Die im Zukunftspaket enthaltenen Maßnahmen für klimafreundliche Mobilität von Nutzfahrzeugen und Pkw sind sinnvoll und unterstützen unsere zentralen Aufgaben der Transformation der Automobilindustrie: Digitalisierung und CO2-Neutralität.“

Kritik

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) bedauerte, dass die Vorschläge der Automobilindustrie zur Stärkung der Branche vom Bund „nur zum Teil“ aufgenommen wurden. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, benötige die deutsche Autoindustrie „weiterhin einen Mix an Angeboten, der auch moderne und effiziente Verbrenner umfasst“, sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller. Die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer und die Verdopplung der Umweltprämie für Elektroautos setze dennoch positive Impulse für das Kaufinteresse.

Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) reagierte enttäuscht auf das verkündete Konjunkturpaket. „Damit wurde der krisengeschüttelten Automobilwirtschaft mit ihren 1,3 Millionen Beschäftigten ein Bärendienst erwiesen“, meinte ZDK-Präsident Jürgen Karpinski zur Beschränkung der Verkaufsanreize auf die ohnehin schon subventionierten Fahrzeuge mit alternativen Antrieben. Karpinski verwies auf die vollen Höfe der Autohändler, wo unverkaufte Neuwagen mit modernen Verbrennungsmotoren im Wert von rund 15 Milliarden Euro stünden. Die auf sechs Monate befristete Mehrwertsteuerabsenkung könne dies nicht annähernd kompensieren.

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace urteilte, das Konjunkturpaket sei „bestenfalls blassgrün“. Sinnvolle Investitionen in den Klimaschutz würden „überlagert von vielen Maßnahmen, die Geld pauschal mit der Gießkanne verteilen, etwa über die gesenkte Mehrwertsteuer“, sagte Greenpeace-Klimaexperte Tobias Austrup. Die Regierung verpasse „eine historische Chance auf einen ökologischen Aufbruch“, beklagte Austrup. Er forderte die Bundestagsabgeordneten auf, das Paket in dieser Hinsicht nachzubessern.

Die Umweltschutzorganisation BUND begrüßte zwar, dass Maßnahmen wie eine Kaufprämie für Autos mit reinen Verbrennungsmotoren nicht in dem Konjunkturpaket enthalten sind. Mit der neuen Förderung von Fahrzeugen mit Plug-in-Hybrid-Technologie komme allerdings „eine Kaufprämie für Verbrenner durch die Hintertür“. Der BUND forderte in diesem Zusammenhang einen verbindlichen Nachweis darüber, wie Plug-in-Hybride bewegt werden. Kaufprämien und Steuervorteile dürften nicht bloß nach Art der Antriebstechnik und unabhängig von Größe, Gewicht und Motorleistung vergeben werden. Anreize müssten zusätzlich an Kriterien wie Effizienz und tatsächliche Klimawirkung geknüpft werden – dies gelte für teil- wie vollelektrische Fahrzeuge.

Wirkung

Zur möglichen Wirkung der kommenden höheren Elektroauto-Förderung sagte Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer dem Spiegel: „Das ist ein wichtiger Schub, aber kein finaler Durchbruch für das Elektroauto.“ 3000 Euro mehr oder weniger würden nicht massenhaft Kunden dazu bringen, plötzlich ein E-Auto zu kaufen. „Und die Hersteller werden die Prämie möglicherweise verwässern, indem sie auf andere Rabatte verzichten“, so der Branchenexperte. Die Förderung von Plug-in-Hybriden mit Elektro-Verbrenner-Technik sei „ein Grenzbereich“. Die Teilzeit-Stromer hätten jedoch keinen so großen Marktanteil, als dass das eine Hintertür für Verbrenner wäre. Diese Förderung habe aber einen wichtigen Vorteil: „Diese Fahrzeuge sind kurzfristig verfügbar und werden vor allem von deutschen Herstellern angeboten“, erklärte Dudenhöffer.

Laut Ellen Enkel, die Professorin leitet an der Universität Duisburg-Essen den Lehrstuhl für Mobilität, profitieren von der höheren E-Auto-Prämie vor allem ausländische Hersteller und nicht die deutsche Wirtschaft. Nur etwa ein Viertel der förderfähigen Voll-Stromer seien deutsche Modelle, rechnete sie vor. Die Erhöhung der vom Bund gezahlten Kaufprämie bringe somit vor allem etwas für die Kleinwagen der Importeure. Zwei Drittel aller neuen Elektroautos würden zudem von Unternehmen gekauft, sagte Enkel. Somit hätten die Bürger kaum etwas von den Prämien, viele würden weiter Verbrenner fahren.