Die Bundesregierung hat im Rahmen ihres Coronavirus-Konjunkturprogramms unter anderem eine zusätzliche Kaufprämie für Elektroautos beschlossen. In der Branche stoßen diese und weitere als Impulse für die E-Mobilität gedachte Maßnahmen auf Lob und Kritik. Einer aktuellen Befragung nach könnte die höhere Stromer-Förderung ihre Wirkung verfehlen.

Wer in Deutschland ein Elektroauto kauft, dem ist einer Studie der Unternehmensberatung Pricewaterhouse Coopers (PwC) zufolge eine Kaufprämie weniger wichtig. Ausschlaggebend sind laut der Umfrage unter gut 1000 Menschen dagegen die Kilometerkosten der Stromer und Umweltaspekte. „Nur acht Prozent der potenziellen deutschen E-Auto-Käufer geben an, dass staatliche Förderungen ihre Kaufentscheidung massiv beeinflussen“, so PwC.

Auffällig sei auch, dass Hersteller die Einflüsse auf die Kaufentscheidung ihrer Kunden falsch einschätzen. Auf die Frage, welche Faktoren die Kunden hauptsächlich zum Kauf bewegen, falle die Antwort unter den 13 befragten Herstellern am häufigsten auf den Zugang zu Umweltzonen in Stadtzentren und das Fahrerlebnis. Die ambitionierten Verkaufsziele für Elektroautos seien nur zu erreichen, wenn es zu einer Veränderung in der Kundenansprache beim Verkauf kommt, schlussfolgert PwC.

Elektroautos werden in Deutschland seit 2016 im Rahmen des „Umweltbonus“-Programms gefördert. Der jeweils zur Hälfte von Bund und Industrie finanzierte Zuschuss betrug zunächst 4000 Euro. Seit wenigen Monaten gibt es bis zu 6000 Euro. Die jetzt beschlossenen Konjunkturimpulse sehen eine Verdoppelung des staatlichen Anteils am Umweltbonus von 3000 auf 6000 Euro vor. Darüber hinaus ist vom 1. Juli an bis zum 31. Dezember 2020 eine allgemeine Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent vorgesehen. Die Autobauer in Deutschland wollen den Preisvorteil aus der Mehrwertsteuer-Senkung laut dem Verband der Automobilhersteller voll an die Kunden weitergeben.

Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer glaubt nicht, dass die erneute Erhöhung der Stromer-Prämie die von vielen erhoffte Wende bringt. „Das ist ein wichtiger Schub, aber kein finaler Durchbruch für das Elektroauto“, sagte der dem Spiegel. 3000 Euro mehr oder weniger würden nicht massenhaft Kunden dazu bringen, plötzlich ein E-Auto zu kaufen. „Und die Hersteller werden die Prämie möglicherweise verwässern, indem sie auf andere Rabatte verzichten“, so der Branchenexperte.