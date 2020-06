Tesla baut seit wenigen Monaten sein neues, zweites Elektroauto für Massenmarkt in Serie. Das Mittelklasse-SUV Model Y wird zunächst in den USA ausgeliefert, später dann in China und Europa – jeweils aus lokaler Produktion. Wie der Wettbewerb musste Tesla wegen dem Coronavirus zwischenzeitlich viele Tätigkeiten pausieren. Der mittlerweile wieder vorangetriebene Hochlauf der Fertigung im Stammwerk in Fremont, Kalifornien läuft aber nicht reibungslos.

Wie US-Medien berichten, hat Firmenchef Elon Musk in einer internen E-Mail an Tesla-Mitarbeiter „Herausforderungen“ bei der Anlaufphase des Model Y angesprochen. „Es ist äußerst wichtig für uns, die Produktion des Model Y hochzufahren und den Bedarf an Korrekturen auf ein Minimum zu bringen. Ich möchte Euch wissen lassen, dass das für Tesla aktuell wirklich wichtig ist“, zitiert unter anderem BusinessInsider aus dem Schreiben.

Die Montage des Model Y habe „oberste Priorität“, es gebe hier noch Verbesserungspotential, so Musk. Er räumte in seiner E-Mail „schwierige Umstände“ an einer Fertigungslinie ein, versprach den dortigen Teams jedoch schnelle Besserung und erklärte, sich regelmäßig persönlich für Ort von der Situation ein Bild zu machen. Bei der Premium-Limousine Model S, dem großen SUV Model X und dem Mittelklassewagen Model 3 sei Tesla „halbwegs gut“ aufgestellt, schrieb Musk abschließend. Probleme mache derzeit hauptsächlich der Hochlauf der Produktion und Lieferkette des Model Y – das sei bei neuen Produkten allerdings immer der Fall.

Trotz den jetzt eingeräumten Schwierigkeiten mit seinem neuesten Elektroauto kommt Tesla bisher vergleichsweise gut durch die Coronavirus-Krise. Mit der Produktion des Model Y konnte der US-Hersteller für viele überraschend deutlich früher als ursprünglich vorgesehen starten. Wohl auch, weil Musk für diese Baureihe keine allzu ehrgeizigen Ankündigungen gemacht hatte. Anders sah es beim Model 3 aus, dass dem Tesla-Chef zufolge lange Zeit in der „Produktionshölle“ steckte.

Wie sich die Herausforderungen bei der Fertigung des Model Y und die Coronavirus-Pandemie auf die Expansion in andere Märkten auswirken, bleibt abzuwarten. Bisher hieß es, dass das SUV im nächsten Jahr in Europa und China an Kunden ausgeliefert wird. In beiden Ländern soll das Model Y aus regionaler Fertigung auf die Straßen kommen. Hierzulande muss dazu anders als in China noch die neueste Tesla-Fabrik in Brandenburg nahe Berlin errichtet werden.