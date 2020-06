Neben dem für den gewerblichen Transport von Waren und Gütern gedachten Expert liefert Peugeot zukünftig auch den Van Traveller für den Personentransport in einer rein elektrischen Ausführung aus. Das mit unterschiedlichen Batteriegrößen erhältliche Modell „e-Traveller“ wird in den zwei Grundvarianten Shuttle und Combispace verkauft, beide Versionen können in zwei Längen bestellt werden.

Die Variante Shuttle richtet sich an Anbieter von Personentransporten wie Taxiunternehmen, Flughafen- oder Hotelshuttles. Bei der Version Shuttle kann zwischen den Ausstattungsniveaus Business und Business VIP gewählt werden. Auf dem Niveau Business ist die Bestückung mit fünf bis neun Sitzen möglich. Für die Passagiere in der zweiten und dritten Sitzreihe gibt es einzelne Ledersitze mit Armlehne oder durchgehende Sitzbänke.

Das Ausstattungsniveau Business VIP umfasst eine Drei-Zonen-Klimaanlage und elektrische Schiebetüren rechts sowie optional auf beiden Seiten, die sich kontaktlos öffnen lassen. Für die Privatsphäre sind die Scheiben zu 70 oder 90 Prozent getönt. Allen sechs oder sieben Fahrgästen stehen einzelne Sitze mit Armlehnen zur Verfügung.

Die Variante Combispace für Privatpersonen bietet Platz für fünf bis acht Passagiere. Der Innenraum lässt sich laut Peugeot durch einfach verschieb- und herausnehmbare Sitze schnell anpassen. Integrierte Sonnenblenden schützen die Passagiere in der zweiten Sitzreihe vor tiefstehender Sonne. Um einzelne Gepäckstücke einfach zu verstauen oder herauszunehmen, lässt sich die Rückscheibe separat öffnen.

Der 1,95 Meter hohe e-Traveller kann mit 4,95 oder 5,30 Meter Länge geordert werden. Da die Batterie unter dem Innenraum sitzt, hat das Elektro-Modell das gleiche Ladevolumen wie die Verbrenner. In der längsten Variante bietet der e-Traveller bei neun Reisenden 1385 Liter Ladekapazität, bei fünf Sitzen 2932 Liter und bei zwei Passagieren 4554 Liter. Beladen werden kann das E-Fahrzeug mit bis zu 965 Kilogramm.

Der Motor des e-Traveller hat eine Leistung von 100 kW (136 PS) und ein Drehmoment von 260 Nm. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 130 km/h, von Null auf Hundert geht es in 13,1 Sekunden. Den Strom für den Antrieb liefert eine Batterie mit 50 kWh oder 75 kWh Kapazität. Mit dem kleineren Energiespeicher ist eine Reichweite von 230 Kilometer gemäß WLTP-Norm möglich. Mit der 75-kWh-Batterie fährt der E-Van mit einer Ladung 330 Kilometer.

Zum Auffrischen der Akkus stehen zwei Arten von Bordladegeräten zur Verfügung: ein 7,4 kW Einphasen-Ladegerät als Standard sowie ein optionales 11-kW-Dreiphasen-Ladegerät. Im Idealfall soll sich die 50-kWh-Batterie mit 100 kW Ladeleistung in 30 Minuten füllen lassen, bei der 75-kWh-Version fallen 45 Minuten an. Zu welchen Preisen der e-Traveller erhältlich ist, und ab wann er ausgeliefert wird, verrät Peugeot zu einem späteren Zeitpunkt.