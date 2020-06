VW bewirbt sein neues Kompakt-Elektroauto ID.3 seit Monaten mit einem Preis für das Basismodell von unter 30.000 Euro. Die zu Beginn erhältliche, auf 30.000 Fahrzeuge limitierte Edition „ID.3 1st“ wurde ab unter 40.000 Euro angekündigt. Für die Modelle in der letzteren, bereits vergriffenen Ausführung steht der Preis nun fest.

Ab dem 17. Juni nimmt VW finale Aufträge der Vorbesteller seines Elektroauto-Hoffnungsträgers an. Der dazu freigeschaltete Online-Konfigurator verrät: Der ID.3 1st mit erweiterter Ausstattung kostet mindestens 39.995 Euro. Die Versionen mit noch mehr Ausrüstung und Funktionen ID.3 1st Plus und ID.3 1st Max gibt es ab 45.995 Euro und 49.995 Euro.

In Deutschland muss die von VW genannten Preise bis auf weiteres kein Käufer eines neuen ID.3 zahlen: Im Rahmen der jeweils zur Hälfte von Bund und Industrie finanzierten „Umweltbonus“-Förderung gibt es für Modelle wie den Elektro-VW derzeit 6000 Euro Zuschuss. Demnächst steigt der staatliche Anteil am Umweltbonus im Zuge des Corona-Konjunkturpakets von 3000 auf 6000 Euro. Die Hersteller-Beteiligung wird als Bruttorabatt gewährt, Käufer des ID.3 profitieren also von einer Subvention in Höhe von 9570 Euro.

Alle Varianten des ID.3 1st kommen mit 150 kW (204 PS) starkem Elektromotor im Heck, der mittleren von drei für die Baureihe vorgesehenen Batteriegrößen und schneller Ladenfähigkeit mit 100 kW Gleichstrom zu den Kunden. Das Akkupaket mit 58 kWh Kapazität erlaubt mit einer Ladung gemäß WLTP-Norm eine Reichweite von 420 Kilometer. Von Null auf Hundert geht es im ID.3 1st in 7,3 Sekunden, maximal sind 160 km/h möglich.

Die Sonderedition des ID.3 umfasst unter anderem Leichtmetallräder, das Navigationssystem „Discover Pro“, digitalen Radioempfang, automatische Distanzregelung, Multifunktionslenkrad in Leder sowie beheizbare Vordersitze und Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung. Der ID.3 1st Plus ist zusätzlich etwa mit LED-Rückleuchten, schlüssellosem Schließ- und Startsystem, elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbaren Außenspiegeln und Rückfahrkamera ausgestattet. Beim ID.3 1st Max kommen ein Head-up-Display, mehr Lautsprecher, Fahr- und Spurhalteassistent , Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung sowie Panoramadach und Weiteres hinzu.

VW hat den Zeitplan für den ID.3 kürzlich finalisiert: Die Auslieferung an Frühbucher beginne „Anfang September“. Wer das Elektroauto als einer der ersten haben will, muss zunächst auf einige Funktionen verzichten: „App Connect“ für die Smartphone-Integration, den Fernbereich des Head-up-Displays, Einparkautomatik und Software-Updates über das Netz. Um im September ausgelieferte Fahrzeuge zu komplettieren, ist später ein Werkstattbesuch nötig. Geduldigeren Frühbuchern, die sich mit einem Auslieferungstermin „im 4. Quartal 2020“ zufriedengeben, verspricht VW zur Schlüsselübergabe ein Fahrzeug mit sämtlichen Funktionen.

Weiter offen ist, zu welchem Preis und ab wann genau die Basisversion des ID.3 mit 45-kWh-Batterie für 330 Kilometer Reichweite eingeführt wird. Auch zu den Kosten und der Verfügbarkeit der größten Batterie mit 77 kWh für 550 E-Kilometer ohne Ladestopp schweigt sich VW noch aus.