Hyundai dürfte wegen sehr langen Elektroauto-Lieferzeiten im letzten Jahr viele potentielle deutsche Kunden verloren haben. Dennoch ist die Marke hierzulande und auch europaweit mit der elektrifizierten Kombilimousine Ioniq und dem Batterie-SUV Kona Elektro (abgebildet) bereits sehr erfolgreich. Die Südkoreaner wollen ihre Vorreiterrolle bei der E-Mobilität weiter ausbauen.

„Im laufenden Jahr wollen wir 10.000 Kona Elektro verkaufen“, sagte Vertriebsdirektor Holger Müller im Gespräch mit der Automobilwoche. Ursprünglich habe der Hersteller 2020 rund 3000 Einheiten mehr in Deutschland absetzen wollen, seine Ziele wegen der Coronavirus-Pandemie nun aber reduziert. Insgesamt verkaufte Hyundai laut der Branchenzeitung in Deutschland im letzten Jahr um die 5000 Elektroautos – etwa zwei Drittel davon Kona, der Rest Ioniq. Am Gesamtabsatz von rund 130.000 Einheiten betrug der Anteil knapp vier Prozent.

Die kürzlich beschlossene Verdoppelung des staatlichen Anteils an der „Umweltbonus“-Prämie für Elektroautos will Hyundai im dritten Quartal für eine Kampagne nutzen. „Wir werden voll angreifen“, kündigte Müller an. Insbesondere Leasing-Angebote für den Kona Elektro soll es geben. Bereits seit Anfang des Jahres gewährt Hyundai für die Elektroauto-Ausführungen von Ioniq und Kona einen erweiterten Umweltbonus von insgesamt 8000 Euro. Die Aktion setzt sich aus 3000 Euro Zuschuss des Bundes sowie 5000 Euro von Hyundai Motor Deutschland zusammen. Der Bundesanteil soll demnächst auf 6000 Euro steigen. Konkret wollte sich der Vertriebschef zu den jetzt in Aussicht gestellten neuen Aktionen von Hyundai noch nicht äußern.

Speziell der Kona Elektro ist aufgrund seiner Reichweite von bis zu 484 Kilometer gemäß WLTP zum vergleichsweise günstigen Preis sehr beliebt. 2019 mussten Interessenten allerdings Lieferzeiten von über einem Jahr in Kauf nehmen. Künftig soll von der Bestellung bis zur Übergabe deutlich weniger Zeit vergehen. Möglich macht dies die neue Produktion im tschechischen Nošovice. „Damit gehören Lieferzeiten aus dem vergangenen Jahr, als sie bis zu zwölf Monate und mehr betrugen, der Vergangenheit an“, versicherte Müller. Wer heute einen Elektro-Kona kaufe, könne ihn je nach Modell sofort oder in wenigen Wochen in Empfang nehmen.

Es sei wichtig, „dass die Verkäufer den Kunden die Angst vor der Elektromobilität nehmen“, so Müller abschließend. Das Hyundai-Personal sei vor der Corona-Krise geschult worden und wisse etwa auch über die bundesweiten und regionalen Fördermöglichkeiten für Stromer Bescheid. Bedenken hinsichtlich möglichen teuren Schäden an der Batterie will Hyundai mit einer Garantie von acht Jahren ohne Kilometerbegrenzung entgegentreten.